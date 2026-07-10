Háború :: 2026. július 10. 10:25 ::

Dróntámadás ért egy olajfinomítót Dél-Oroszországban

Dróntámadás érte az Oroszország déli részén fekvő Krasznodari területen található Ilszk olajfinomítóját, aminek következében tűz ütött ki, a történtektől mintegy 260 kilométerre északabbra, a Rosztov megyében fekvő Taganrog városában a hatóságok egy másik támadás nyomán evakuálták a lakosság egy részét - közölték pénteken helyi tisztségviselők.

Az előzetes információk szerint senki sem sebesült meg - derült ki a hatóságok tájékoztatásából.

Az ilszki létesítmény az egyik legnagyobb Oroszország déli részén, hat olajfinomító berendezéssel rendelkezik, amelyek összkapacitása évi 6,6 millió tonna.

Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta az orosz energia- és egyéb infrastruktúra elleni támadásait, hogy aláássa Moszkva háborús erőfeszítéseit. Az ilszki finomítót korábban már többször is megtámadták.

A kőolajfinomítók elleni támadások üzemanyaghiányt, az üzemanyagtöltő állomásoknál hosszú sorokat és az üzemanyagárak emelkedését okozták Oroszország-szerte.

Rosztov megyében két üzemanyag-tárolóban és a taganrogi tengeri kikötőben is tűzoltási munkálatok folytak - számolt be Jurij Szljuszar kormányzó a Telegramon.

Szvetlana Kambulova, Taganrog polgármestere a Max üzenetküldő alkalmazáson azt közölte, hogy a hatóságok evakuálták az érintett területen élőket otthonaikból. Elmondta, hogy egy magánház megrongálódott, és egy közigazgatási épület teteje kigyulladt.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelmi egységek az éjszaka folyamán 376 ukrán drónt lőttek le.

(MTI)