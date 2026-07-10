Anyaország :: 2026. július 10. 11:10 ::

Letartóztattak egy doktornőt, aki megölhetett egy embert a Szent János Kórházban

A Tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János Kórházban, az ügyben egy 32 éves orvosnőt gyanúsítanak; a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken az MTI megkeresésére azt közölte, hogy a bíróság elrendelte a nő letartóztatását.

A TV2 csütörtöki hírműsorában elhangzott, hogy megkeresésükre az intézmény azt közölte: nem áll már a Szent János Kórházzal munkaviszonyban az a 32 éves orvosnő, akit emberöléssel gyanúsítanak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az MTI megkeresésére azt közölte, hogy feljelentés alapján folytatnak nyomozást emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt, egy 32 éves nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe is vették; a bíróság pedig elrendelte a nő letartóztatását.