Friss hírek :: 2026. július 10. 11:04 ::

Nem volt jó ötlet postán rendelni a kokaint

A Kecskeméti Járási Ügyészség kábítószer-birtoklás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki az interneten drogot rendelt - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a kecskeméti férfi 2024 júniusában az úgynevezett darkweben kábítószert rendelt a lakcímére, de a Németországból érkező közönséges postai küldeményt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságának ellenőrei megvizsgálták, és megállapították, hogy a borítékban 11,2 gramm kokain volt.

Mivel a vádlott a visszatartott küldeményt hiába várta, rövidesen újból rendelt ugyanarról az oldalról, de ez a küldemény is megbukott, mert az ellenőrök a borítékban megtalálták az amfetamint tartalmazó kristályos anyagot.

Az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő férfit kábítószer-birtoklás bűntettével vádolja, vele szemben büntetővégzés hozatalára irányuló eljárásban - tárgyalás mellőzésével - végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a lefoglalt drog elkobzása mellett a férfit a csaknem 700 ezer forintot kitevő bűnügyi költség megfizetésére is kötelezzék; az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.