Az "öntudatos roma rendőr" szerint nincs cigánybűnözés

Idén Kovács Richárd rendőr főhadnagy kapta a 2023-as Aranypánt-díjat, amit azoknak ítélnek oda, akik foglalkozásuk révén elismerést vívtak ki a környezetükben, és emellett öntudatos romaként élik mindennapjaikat - lelkendezik a Telex.

Ennek apropóján interjút is készítettek az alannyal.



Kovács Richárd rendőrfőhadnagy (fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex)

A díj kapcsán viszont felmerül egy-két kérdés. Persze, önmagában jó és becsülendő, ha valaki a munkája révén kiemelkedik, példamutatással elöl jár, de itt nem kizárólag erről volt szó, feltétel volt, hogy "öntudatos roma" legyen. Magyarul faji alapú díjról van szó.

Vajon ugyanígy lelkesedne a Telex, ha olyan díjat adományozna valaki, ahol feltétel, hogy "öntudatos fehérként élje mindennapjait" a díjazott? Aligha. Lenne itt "barna eső" és egyebek.

Egy gondolatot azért érdemes kiemelnünk az interjúból, íme:

- Mit (sic!) jut eszébe, ha azt hallja, hogy cigánybűnözés? - Semmi. Pont semmi. Ilyen nincs, ilyet egyszerűen nem lehet mondani. Tudományosan teljesen megalapozatlan nézet.

No, hát akkor röviden. Attól még, hogy szerinte "ilyet nem lehet mondani", cigánybűnözés létezik. Annyira "tudományosan" se kell nekimenni a témának, csak megnézni a valóságot. S itt most a bőség zavarában szenved az ember, de tényleg, honnan is kezdje a példák sorolását. De ha már rendőrség, ha ellátogatunk a rendőrség hivatalos honlapjára, megnézzük a körözött személyek listáját és azon belül például a garázdaság kategóriáját, az elénk tárulkozó kép fogja megcáfolni, hogy ez megalapozatlan nézet volna.

De pontosítsunk tovább. Létezik ma Magyarországon egy olyan bűnözői szubkultúra, ahol az erőszak öncél és nem eszköz, ahol a börtönviseltség nem szégyen, hanem büszkeség, és ennek a szubkultúrának a gerince a hazai cigányságból tevődik össze. A súlyosan életellenes bűncselekmények tekintetében igenis messze, de nagyon messze felülreprezentáltak társadalmi összlétszámukhoz viszonyítva.

Ez valami olyan nyilvánvaló tény, hogy ezt eltagadni csak az tudja, aki totálisan nincs képben a valósággal. De ilyen azért kevés létezhet, általában politikai okok motiválják bizonyos körök valósághamisítását.

S, hogy egy rendőr ne tudná ezt, az teljességgel ki van zárva. Persze, értem én, cigányként roppant kellemetlen is lenne neki kimondani, amit amúgy mindenki tud, de a hazugság sohasem jó tanácsadó. Pontosan tudja ő, miben áll a cigánybűnözés, pontosan tudja azt is, ez mennyit árt a cigányság megítélésének, és talán még azt is tudja, hogyan lehetne elejét venni, de ő nem az igazság kimondásának útját választotta, hanem a hazugságot.

Pedig nyugodtan elhiheti, a társadalom többsége is ugyanazt gondolja a válaszáról, mint én, hogy elképesztő, ha pedig lett volna bátorsága cigány rendőrként kimondani, hogy igen, van cigánybűnözés, és ezzel foglalkozni kell, azt nagyon sokan tisztelték is volna. Ettől rosszabb cigánnyá maximum a "belvárosi liberálisok" szemében vált volna, de őket egyébként annyira nem érdekli a cigányság helyzete sem, mint ahogy utálják a magyarságot, és uszítással igyekeznek ellene felhasználni a könnyen manipulálható és érzelemvezérelt cigányságot.

Lantos János - Kuruc.info