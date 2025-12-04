Publicisztika, Antimagyarizmus :: 2025. december 4. 11:05 ::

A kormánytól 8,5 milliárdot kapó zsidó kórházban diszkriminálják a magyarokat

Hiába finanszírozzák nagyobb részben a magyar adófizetők a Mazsihisz Szeretetkórházat, az intézmény nyíltan hirdeti, hogy a zsidó betegek elsőbbséget élveznek.

A Fidesz-kormány – a magyar adófizetők pénzéből – 8,5 milliárd forinttal támogatta a Mazsihisz Szeretetkórház felújítását. Mindezt úgy, hogy a zsidó egészségügyi intézmény fenntartója és tulajdonosa nem a magyar állam, hanem a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz).

Talán ennek a 8,5 milliárd forintnak lett volna jobb helye is – például az állami fenntartású Szent János Kórházban, melynek gyermekügyeletén jelenleg nincs fűtés. De alighanem nincs olyan szegmense vagy intézménye az állami egészségügynek, ahol ne jött volna jól ez az összeg.

A kormány valamiért mégis a Mazsihisz Szeretetkórházat választotta, amely ráadásul nemcsak az épületének korszerűsítésére kapott 8,5 milliárd forintot, hanem a napi működésének nagyobb részét is a magyar adófizetők finanszírozzák.

Az intézményben ennek ellenére diszkriminálják a magyarokat. És ezt nem én mondom, hanem a kórház főigazgatója ismerte be a Mazsihisz tavaly decemberi közgyűlésén.

Részlet a mazsihisz.hu akkori tudósításából

Dr. Shemesh Assaf, a Szeretetkórház főigazgatója elmondta: a kórházban elsőbbsége van minden zsidónak, ezen belül a listán mindig a holokauszttúlélők, a másodgenerációs túlélők és a hitközségi tagok az elsők. – Nem a pénz számít, ha egy zsidó betegnek elfogy a pénze, és szerintünk az ellátás továbbra is indokolt, akkor megoldjuk – tette hozzá.

A téma egyébként úgy jött fel a közgyűlésen, hogy Streit Sándor amiatt bosszankodott, hogy a zsidó betegeknek is fizetniük kell az ellátásért a Mazsihisz kórházában. Idézzük ismét a mazsihisz.hu tudósítását:

A napirendi ponthoz fűzött hozzászólásában Streit Sándor azt kifogásolta, hogy az állami egészségkassza által is támogatott Szeretetkórházban miért kell napi 13 ezret fizetni, hiszen ez – mint érvelt – nem magánkórház, és fontos, hogy minden zsidó ember megfelelő ellátáshoz jusson. Erre a Mazsihisz-elnök azt válaszolta: a Mazsihisz több száz millióval támogatja a kórházat, de a működés nagyobb részét az állam finanszírozza, azaz az ellátást illetően meg kell felelni a jogszabályoknak. Erre Streit Sándor a hozzászólását így pontosította: ő a zsidó emberek ellátásáról szólt, számukra kellene könnyebb anyagi feltételeket teremteni.

Még jó, hogy Streit Úr pontosított... Nem lett volna túl előnyös számára, ha a többi Mazsihisz-tag félreérti mondandóját, és megvádolja azzal, hogy a nem zsidó magyar állampolgárok számára is könnyebb anyagi feltételeket akar teremteni egy olyan kórházban, melyet javarészt a magyar adófizetők finanszíroznak…

Visszatérve a 8,5 milliárd forintos támogatásra és a magyar betegek diszkriminációjára. El tudjuk képzelni mindezt fordítva? Hogy Izrael állam területén egy, az izraeli adófizetők által finanszírozott egészségügyi intézményben a zsidókkal szemben elsőbbséget élvezzen bárki?

Nyilván nem.

Csak nekünk, magyaroknak kell eltűrnünk mindig, hogy másodrangú állampolgárként kezelnek minket a saját hazánkban...

Horváth Tamás - Facebook