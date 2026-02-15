Friss hírek :: 2026. február 15. 06:57 ::

Vadvilág monitoring központot adtak át a Debreceni Egyetemen

A román-magyar gúnyhatár mentén vadon élő állatvilág értékeinek megőrzése érdekében hozott létre Regionális Határ-menti Vadvilág Monitoring Központot a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara - közölte az egyetem az MTI-vel.

Azt írták: a központ célja a magyar-román határ menti térségek vadvilágának és élőhelyeinek hosszú távú, összehangolt, tudományosan megalapozott monitorozása. Ez azért is fontos, mert nem ritka, hogy a vadon élő és a haszonállatok útjai keresztezik egymást. Ez természetvédelmi, állategészségügyi és gazdasági kockázatot is hordoz magában, hiszen a közvetlen és közvetett érintkezés betegségek terjedéséhez, termelési veszteségekhez, valamint a törékeny biodiverzitás sérüléséhez vezethet.

A központ a Vadon élő állatok fenntartható kezelésében részt vevő közösség a "román-magyar határ" menti területeken című egyéves projekt részeként jött létre. A projekt keretében a Debreceni Egyetem és a Temesvári Egyetem munkatársai egyebek mellett fajleltárt készítettek és állományfelmérést végeztek a "román-magyar határtérségben" élő állatfajok közül elsősorban a nagy- és apróvadfajokról.

(MTI nyomán)