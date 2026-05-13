2026. május 13. 09:08

"Rogán Antalnak semmije nincs, Orbán Viktornak semmije nincs!"

A Telex a parlament folyosóján kérdezett fideszes képviselőket arról, hogy mit szólnak azokhoz a felvételekhez, amelyeken Magyar Péter és több leendő minisztere mutatta be Orbán Viktor korábbi miniszterelnök hivatalát, a Karmelitát, majd Rogán Antal korábbi minisztériumát, a Miniszterelnöki Kabinetirodát. A videóban a kormánypárti politikusok egy része nem látta a felvételeket, mások szerint viszont a látottak nem luxust, hanem egy „szép”, „jól felszerelt” minisztériumot mutatnak.



Pócs János a Fidesz megújulásának megkérdőjelezhetetlen zászlóvivője...

Arra a felvetésre, hogy a közintézményekben márvány mosdók, szivarszoba és látványos fényűzés látható, volt, aki azt mondta: „fölösleges megnézni”. Pócs úgy fogalmazott a videóban

Rogán Antalnak semmije nincs, Orbán Viktornak semmije nincs, Magyarországé, a magyar embereké és a mindenkori magyar kormányé.

A Telex újságírójának arra a kérdésére, hogy nem lett volna-e jobb helye máshol ennek a pénznek, Pócs úgy reagált: „sok helyen van márványból a mosdó”.

Szűcs Gábor fideszes országgyűlési képviselő, korábbi megafonos propagandista szerint a Kabinetiroda és a Karmelita úgy néz ki, „ahogy optimális esetben egy jól felszerelt, szép minisztériumnak ki kell néznie”. Szerinte a „luxus” kifejezés a politikai narratívaépítés része, és nem az a probléma, hogy néhány minisztériumban „normális állapotok uralkodnak”, hanem az, hogy más minisztériumi épületek még mindig rossz állapotban vannak.

Szűcs Gábort arról is kérdezték, hogy milyen minőségben járt korábban a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében. A politikus előbb azt mondta, hogy korábban kormánytisztviselő volt, majd, amikor az újságíró jelezte, hogy az új épületet csak 2025-ben adták át, a korábbi kormánypárti propagandista mondta, hogy politikus és kormánytisztviselő ismerősei miatt járt ott, magánjellegű találkozókon.

A videóban az Index május elején közölt helyreigazításáról és a Tisza-adóról szóló fideszes kampányról szintén kérdezte a képviselőket. A fideszesek erre leginkább úgy válaszoltak, hogy nem ismerik pontosan az ítéletet, illetve, hogy az Indexnek kellett helyreigazítást közölnie. A kérdések elől többen inkább a sajtó szerepéről szóló vitába menekültek.

– Úgy fogunk hozzáállni a kormánypárti médiához, ahogy ellenzéki politikusnak kell, ezt tettük. Csá – köszönt el a fideszes Pócs János a telex riporterétől.

(24 nyomán)