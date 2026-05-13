Háború :: 2026. május 13. 09:23 ::

Trump és zsidó főnökeinek "győzelme": Irán még mindig rendelkezik rakétáinak és mobil rakétaindító állásainak 70%-ával

Egy héten belül már a második amerikai lap jelentett arról május eleji amerikai hírszerzési értékelés alapján, hogy a hivatalos washingtoni állításokkal ellentétben Irán mobil rakétaindító állásainak mintegy 70 százaléka épségben maradt, és még mindig rendelkezik a háború előtti rakétaarzenáljának nagyjából szintén 70 százalékával.



Teheráni rakétakiállítás 2024-ben (fotó: Arash Khamooshi / NYT)

A The New York Times című napilap értesülése szerint Teherán visszaszerezte a hozzáférést a legtöbb földalatti rakétabázisához.

A The Washington Post a múlt héten számolt be egy amerikai hírszerzési jelentésről, és hasonló adatokat idézett.

A The New York Times beszámolója szerint néhány magas rangú amerikai tisztviselőt különösen aggasztják azok a bizonyítékok, amelyek szerint Irán visszaszerezte a Hormuzi-szoros menti rakétabázisainak többségéhez a hozzáférést.

Az amerikai kormányzat hivatalos álláspontja szerint Irán katonailag nagyrészt vereséget szenvedett a február végén Izrael és az Egyesült Államok által indított háborúban.

(MTI)