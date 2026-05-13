Publicisztika, Anyaország :: 2026. május 13. 08:47 ::

A soha viszont nem látásra!

Nagyon nem úgy tűnik, hogy csillapodnának a hullámok a totális válságba került Fidesz feje felett. Épp ellenkezőleg. Ennek megfelelően maga Orbán Viktor sem gyakran lép a nyilvánosság elé, ha meg igen, akkor is meglepő helyeken, például Dopemanéknél.



Orbán Viktor Dopamennél keresett menedéket (fotó: AzIgaziDopeManTV/YouTube)

Itt aztán kiderült több minden, például, hogy a miniszterelnök „második igeforrása” a Vadhajtások, ami még engem is meglepett, pedig az elmúlt hetek után úgy gondoltam, ilyen nem nagyon fog már bekövetkezni. Vagy éppen azt is közölte, hogy sajnálja az egészet, mert a „melót” még nem fejezte be, és kellett volna még négy év, csakhogy én tisztán emlékszem, hogy ezt a „még négy évet” már elsütötték párszor a múltban is.

Emellett érdemes még kiemelni, hogy mind az Indexet, mind a rengeteg pénzzel kitömött, filoszemita Mandinert a „jobbközép” sajtóhoz sorolta, akik eddig a Fideszt támogatták, ám most „keresik a hangjukat”, amiben bőven benne van az is, hogy előbb-utóbb kiegyeznek majd az új messiással (ha továbbra is olyan marad a kormány Izrael-politikája, mint eddig, akkor a Mandiner biztosan).

Az interjú pedig nem maradt visszhang nélkül – mármint a fideszes táborban. Huth Gergely NER-publicista láthatóan magára vette, hogy Orbán nem őt, hanem a Vadhajtásokat tekinti „igeforrásnak”, ugyanis némi hajnali átszerkesztgetés után azt írta a közösségi médiába, hogy „Akármit is írnak itt a balosok, a mi értékrendünk évtizedek óta változatlan. Amit a távozó miniszterelnök itt megvallott, nem fér bele.”

Ha pedig ez nem elég, akkor a vesztes választás után „hirtelen feleszmélt” Király Nóra is újfent beleszállt az exminiszterelnökbe.

„Sokan gondoljuk úgy, hogy nem a Doperanos, az igazi Dopeman TV lesz a Fidesz-beli megújulásunk alapja. Ha valamiben a fideszes közösségünk ma egyetért, az az, hogy nem Dopemannel, hanem velünk kellene értékelnie a választási eredményt és pártunk kialakult új helyzetét” – írta sértődötten.

Valószínűleg – egyébként érthető módon – Orbán nem egy olyan személlyel akarja kiértékelni a választási vereséget, aki eddig a párt emlőin csüngött, majd az első adandó alkalommal, amikor beüt a krach, a nyilvánosságban óbégat, de igazából nem is ez számít, ez tipikusan az „én már csak egy zacskó popcornt kérek” szituáció.

Ami viszont fontos, hogy a Fideszen belüli árkok folyamatosan mélyülnek, így pontosan az a menetrend zajlik le, amit pár héttel ezelőtt már néhányan megfogalmaztunk.

A „magára hagyott” parlamenti frakció fej nélkül, egy terhes örökséggel a hátán fog még kiszenvedni négy évet (ehhez a „szenvedéshez” azért zsíros fizetések is dukálnak majd), hogy aztán a háború dúlta hátországgal egyetemben végleg bedobják a törölközőt. Lassan süllyed el, mint egy monstrum, de elsüllyed.

Ja és majdnem elfelejtettem, hogy volt még egy röhejes momentuma a Dopeman-féle Orbán-interjúnak. „Politikai iróniának” nevezte ugyanis azt, hogy a Fidesz-KDNP 2,4 millió szavazattal 2014-ben kétharmadot ért el, most meg arra futotta, amire. Miközben ezt az aránytalan választási rendszert pont ők szabadították ránk. Isszuk is a levét rendesen.

„Köszönet” ezért, és minden másért is az elmúlt 16 évből a jobboldali fogalmak lejáratásától kezdve a cigánysimogatáson és az ingatlanpiac szétverésén át egészen Izrael kiszolgálásáig. A soha viszont nem látásra!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info