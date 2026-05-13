Anyaország :: 2026. május 13. 09:00 ::

Szexért cserébe segített volna egy matektanár az érettségizőknek Budán

Több budai diák is a Blikknek nyilatkozott arról, hogy két, „egymáshoz közeli, egymással jó kapcsolatot ápoló” tanintézmény érintett egy szexuális zaklatással kapcsolatos ügyben. Az egyházi fenntartású elit intézmények diákjai – amelyekben milliós nagyságrendű az éves tandíj – arról számoltak be, hogy egy matektanár szexuális szolgáltatásért cserébe kínálta 18 évüket betöltött, de még mindig végzős lányoknak a matematikai tételsorokat, valamint a korrepetálást.

A másik iskola tanára, aki jól ismer minket, a matematikaérettségi előtt küldött több végzős lánynak is üzenetet, hogy egy együtt töltött intim éjszakáért segítséget nyújt abban, milyen konkrét feladatok lesznek az érettségin – mondta az egyik diáklány ismerőse a lapnak. Hozzátette, hogy hiába töltötték be a 18. életévüket a lányok, az ajánlat akkor is etikátlan, a tételsorok kiszivárogtatása pedig jogsértő is lehet. Egyik lány sem élt az ajánlattal.

A lap arról értesült, hogy a diákok azonnal jelentették is az esetet, ám a tanárok attól féltek, hogy az intézmények eltussolják az ügyet, esetleg kirúgják az érintett tanárt, akit majd a következő tanévben egy másik iskolában alkalmaznak, és ott folytathatja a diákok zaklatását. Berczelédi Zsolt, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium igazgatója elismerte, hogy az iskolájuk az egyik a kettő közül, viszont zéró toleranciát ígért azzal kapcsolatban.

Valóban, az Intézmény kapott bejelentést a Veritas intézmény vezetőjétől arról, hogy egy pedagógusunk egy másik intézmény tanulóival folytatott chatbeszélgetést, amely lényegében arról folyt, hogy az adott pedagógus felajánlotta meg nem határozott módú, de tiltott segítségét egyes érettségi feladatok megoldásához a beszélgetésben részt vevőknek, de a segítségnyújtásra nem került sor. A beszélgetésben a meg nem engedett segítségnyújtás körében merült fel annak lehetséges viszonzásának kérdése, de e körben konkrét ellentételezési mód nem volt megállapítható, és arra nem is került sor. Az Intézmény a bejelentést követően azonnal kivizsgálta az esetet, és annak alapján az érintett pedagógus jogviszonya 2026. május 11. napjával megszűnt – írta a portálnak válaszlevelében az igazgató.

Horváth László ügyvéd arról beszélt a Blikknek, hogy „amennyiben a tanár valóban meg tudta szerezni a matematikaérettségi tételsorát, az maga is külön jogsértés, pláne, ha azt bármilyen ellenszolgáltatásért átadja”. Viszont ha csak hazudott, és be akarta csapni a lányokat, akkor az megtévesztés és csalás lenne, amelyek szintén büntetőjogi tételek – nem beszélve a „szexuális ajánlattal megvalósított zaklatás” tételről.

Kiemelte, hogy az érettségi tételsorok nyomtatását, szállítását is biztonsági őrök védik, tehát elvileg ezeket ellopni szinte lehetetlen – bár hozzátette, hogy „elvileg a Louvre múzeumból sem lehetett lopni, mégis sikerült”. Hozzátette, hogy mindig három különböző feladatsor készül, amelyből aztán kettő marad versenyben, és a pontos feladatokat az azokat összeállító tanárok tudják, ők pedig ezt akár el is kotyoghatják, tehát végső soron nem lehetetlen, hogy idő előtt kitudódjanak.

(Index)