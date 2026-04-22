2026. április 22. 12:26

Szlovák miniszter: megkezdődött a Barátság feltöltése

Megkezdődött szerdán reggel a Barátság kőolajvezeték nyomásfeltöltése és üzemeltetése ukrán részről Belarusz irányából, a szállítás várhatóan csütörtök reggel indul újra - jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter a közösségi médiában közzétett bejegyzésében az Ukrtransnafta jelentésére hivatkozva szerdán.

A szlovák minisztérium közölte: az állami tulajdonú Transpetrol vállalat azt a hírt kapta ukrán partnerétől, miszerint a Barátság kőolajvezetéken keresztül újraindul a szállítás. Az ukrán fél rendelkezésükre bocsátotta a szállítás áprilisra vonatkozó ütemtervét is.

(MTI)