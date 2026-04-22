2026. április 22. 12:40

Dílerkedő kiscsaládot kapcsoltak le Kékcsén is

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya és a Kisvárdai Rendőrkapitányság nyomozói a Jonatán Közterületi Támogató Osztály közreműködésével a napokban csaptak le egy helyi családra, amelynek tagjai Kékcsén és a környező településeken kábítószerrel látták el vevőiket.

A családtagok összehangolták terjesztői feladataikat, és drogeladásból biztosították megélhetésüket. A rendőrök több fogyasztót is kihallgattak, akik rendszeresen a családtagoktól vásároltak kristályt, hol egyik, hol másik szolgálta ki őket.

A rajtaütéskor a rendőrök kristályt, a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett, kis címletű bankjegyekből közel kétmillió forintot foglaltak le.

A nyomozók a család öt tagját és a kiszolgálásban rendszeresen részt vevő segítőt kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt vették őrizetbe, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt - közölték a rendőrség honlapján.