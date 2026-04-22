2026. április 22. 11:50

Kaposvár az elektromos rollerek használatának korlátozására készül

Tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni Kaposvár sétálóövezetében, ha a város közgyűlése április 30-i ülésén elfogadja Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester erről szóló előterjesztését.

A településvezető az önkormányzat honlapján elérhető dokumentum szerint azt kéri a képviselő-testülettől, szavazza meg a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet módosítását, amelynek értelmében az elektromos vagy más gépi meghajtású, közlekedési céllal használt sport-, szabadidős, turisztikai eszközökkel kizárólag arról leszállva, azt gyalogosan tolva, vagy kézben tartva lehet majd haladni a gyalogosforgalom szempontjából kiemelten fontos területeken.

Ilyen eszköz az elektromos roller mellett a segway, a hoverboard, az elektromos gördeszka is, ugyanakkor az elektromos rásegítésű kerékpárok használatát továbbra is engednék.

Kaposvár sétálóövezetébe tartozik a Fő utcának a Kossuth tértől a Dózsa György utcáig terjedő szakasza, az Ady Endre, a Múzeum, a Megyeháza, a Zárda, a Teleki, az Irányi Dániel, a Noszlopy Gáspár, a Csokonai Vitéz Mihály utca egy szakasza és az Európa park.

Szita Károly a rendeletmódosítást a gyalogosok biztonságos közlekedését veszélyeztető közösségellenes magatartások szankcionálásával, a balesetek megelőzésének szükségességével indokolja.

A polgármester az előterjesztésben felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett korlátozásban érintett eszközök, különösen az elektromos rollerek használatának gyakorisága jelentősen nőtt Kaposváron, használatuk az elmúlt időszakban egyre több kellemetlenséghez, konfliktushoz, balesethez vezetett a gyalogosforgalomnak kijelölt helyeken, emiatt számos lakossági panasz érkezett.

(MTI)