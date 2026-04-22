Külföld :: 2026. április 22. 08:26 ::

EU-döntés miatt szorult ki egy kínai cég egy portugál közbeszerzési projektből

Kiszorult a lisszaboni metróprojektre benyújtott ajánlatból a kínai állami tulajdonú, a világ egyik legnagyobb vasúti járműgyártójának számító CRRC, miután az Európai Bizottság vizsgálata szerint külföldi támogatások révén versenyelőnyhöz juthatott.

A brüsszeli bizottság közlése szerint a támogatások tisztességtelen előnyt biztosítottak az ajánlattevő konzorciumnak más pályázók kárára, valamint az uniós belső piac rovására. A konzorcium csak úgy maradhatott versenyben, ha "lecseréli" kínai alvállalkozóját, amely végül kikerült a projektből.

A döntés az Európai Unió külföldi támogatásokról szóló rendelete alapján született.

A Kínai Kereskedelmi Kamara az EU-ban (CCCEU) bírálta a határozatot, és megkérdőjelezte annak indokoltságát. Közlése szerint az érintett vállalat alvállalkozóként vett részt a projektben, és részesedése nem érte el a teljes érték 10 százalékát.

A szervezet kifogásolta a vizsgálat lefolytatását is, arra hivatkozva, hogy a vállalatnak rövid határidőn belül kellett összetett dokumentációt benyújtania. A CCCEU szerint a döntés növeli a bizonytalanságot, és korlátozhatja a kínai cégek részvételét az uniós közbeszerzésekben.

(MTI)