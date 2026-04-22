Anyaország :: 2026. április 22. 11:06 ::

A cigány listára érkezett szavazatok közel negyede érvénytelen volt

Váratlan melléktörténete a 2026-os országgyűlési választásnak, hogy Aba-Horváth István nem tudta megszerezni a cigány mandátumot, annak ellenére, hogy több mint 44 ezer választópolgár szerepelt a névjegyzékben. A Választási Földrajz utánament, miért nem sikerült a mandátumszerzés, amelyhez 26 712 szavazatra lett volna szükség.



Aba-Horváth István, az országos cigány önkormányzat elnöke

A "roma" lista névjegyzékén szereplők közül nagyjából 25 ezren mentek el szavazni, így semmiképp sem tudták volna megszerezni a mandátumszerzéshez szükséges szavazatszámot, ám rendkívül sokan, a választók csaknem negyede érvénytelenül szavazott.

419-en vélhetően hazavitték a szavazólapjukat, mivel ennyivel volt kevesebb az urnákban, mint amennyien aláírtak, de még a fennmaradók közül is 5782-en szavaztak érvénytelenül, így csupán 19 203 érvényes szavazat ment a nemzetiségi listára.

A Választási Földrajz az érvénytelen szavazatok magas számára két magyarázatot vázolt fel: vagy tudtukon kívül kerültek fel sokan a nemzetiségi listára, vagy így fejezte ki az Orbán-kormánnyal szembeni elégedetlenségét a hazai cigányság.

A hazai nemzetiségek közül eddig csak a németeknek sikerült képviselőt juttatniuk nemzetiségi listáról a parlamentbe a fideszes Ritter Imre személyében 2018-ban és 2022-ben, idén viszont tömeges leiratkozás indult a német listáról, így tudni lehetett, hogy nekik nem lesz nemzetiségi szószólójuk.

(24 nyomán)