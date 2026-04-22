2026. április 22. 12:21

Mi Hazánk: csak mi képviseljük a magyar dolgozókat

A parlamentbe jutott erők közül csak a Mi Hazánk Mozgalom képviseli a magyar dolgozókat - hangsúlyozta szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Lantos János, az ellenzéki párt munkaügyi kabinetjének vezetője.

A politikus példaként hozta fel: sem a Tisza Párt, sem a Fidesz nem képviseltette magát a legnagyobb szakszervezeti szövetség által az országgyűlési választás előtt rendezett egyeztetésen, és csak a Mi Hazánk áll ki annak a sajóbábonyi vegyi üzemnek a dolgozói mellett, ahol kiszolgáltatott helyzetbe hozták az alkalmazottakat.

Közlése szerint az indiai tulajdonú, környezetére is veszélyt jelentő vállalatnál rendszeres, hogy az elbocsátottak nem kapják meg felmondási papírjaikat vagy végkielégítésüket.

Lantos János az MTI kérdésére úgy nyilatkozott: a most kezdődő parlamenti ciklusban számos javaslatot nyújtanak majd be annak érdekében, hogy a hazai munkaügyi szabályozás sokkal inkább a munkavállalók érdekeinek védelmét szolgálja.

Célként említette egy olyan organikus társadalom kialakítását, ahol a kölcsönös tisztelet alapján egymás mellé rendelt szerepet kap a dolgozó és az őt alkalmazó vállalat. Ennek eléréséhez közlése szerint a hatályos Munka törvénykönyve módosítását éppúgy járható útnak tartják, mint egy teljesen új szabályozás megalkotását.