EU-bíróság: az uniós joggal ellentétes a mezőgazdasági haszonélvezeti jogok törléséért járó kompenzáció számítási módja Magyarországon

Uniós jogba ütközik a mezőgazdasági haszonélvezeti jogok törléséért járó vagyoni kompenzációra vonatkozó magyar szabályozás, amely kizárólag a földterületnek a haszonélvezet ingatlan-nyilvántartásból való törlése időpontjában fennálló forgalmi értéke alapján számítja ki a kompenzációt, mert nem biztosít megfelelő jóvátételt az elszenvedett károkért - közölte szerdán a luxembourgi székhelyű uniós bíróság.

A testület döntésében emlékeztetett: Magyarország 2013-ban olyan szabályozást fogadott el, amely 2014 májusától megszüntette a mezőgazdasági ingatlanokon fennálló haszonélvezeti jogokat, amennyiben azok jogosultjai nem a tulajdonos közeli hozzátartozói voltak.

(MTI)