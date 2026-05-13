A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében - jelentette be Magyar Péter szerdán.
A kormányfő a Facebookon emlékeztetett arra, már korábban jelezte, nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére.
Magyar Péter közölte, az épület néhány lépésre található a Parlamenttől. Szimbolikusnak tartja, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz.
A politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják, írja az MTI.