Anyaország :: 2026. július 10. 12:08 ::

Jövedéki jogsértés, zugfőzés, bezárt ajtók a NAV előtt? - Sikkasztásról vallhatott Magyar Péter apja

A Magyar Jelenhez eljuttatott dokumentumok Magyar Péter miniszterelnök édesapjának és nagybátyjának kétes ügyleteire mutathatnak az egyik családi ingatlanon működő pálinkafőzdével kapcsolatban. A szerkesztőségünk birtokába kerültek olyan jegyzőkönyvek, feljelentések, kivonatok, levelezések és egyéb iratok, sőt még egy hangfelvétel is, ami több bűncselekmény elkövetésére is utalhat a Magyar család említett két tagja részéről. Felmerül okirat-hamisítás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés lehetősége is, de a jelek még arról is árulkodnak, hogy a jelenlegi kormányfő apja – aki egyébként ügyvédként tevékenykedik – meglökhette a pálinkaház várandós ügyvezetőjét. Időt és energiát nem kímélve alaposan elemeztük a lapunk rendelkezésére bocsátott anyagokat – jelen cikksorozatban pedig betekintést nyújtunk abba, hogy miről is árulkodnak, írja a lap, alább olvasható a folytatás.



Dr. Magyar István (balra), Magyar Péter (középen) és Magyar József (források: Magyar–Molnár Pálinkaház Facebook-oldala, Markovics Gábor/Magyar Nemzet)

Korábban már foglalkozott ugyan az üggyel a sajtó, azonban mielőtt a részletek napvilágot láttak volna, sajtóperek és helyreigazítások sorozatával – vélhetően a kapcsolataikat is kihasználva – megállt az eset feldolgozása. Elképzelhető, hogy minket is fenyegetni fognak, de mi nem hátrálunk meg, mert a Bűnvadászokhoz hasonlóan a legkülönfélébb bűncselekményeket vesszük célba, „a szimpla tolvajoktól a profi csalókon át egészen a fehérgalléros maffiózókig”.

A pálinkaház története röviden

Kanyarodjunk egy kicsit vissza az időben, pontosabban 2014 tavaszára: Magyar Péter unokatestvérének férje, Molnár Miklós és a házasság útján szerzett rokonai úgy döntöttek, hogy közös vállalkozásba vágnak, méghozzá egy pálinkafőzőt fognak üzemeltetni. Erre a célra a korábban Populus-Kert Kft. névre hallgató társaságot alakították át, amit az együttműködés jegyében átkereszteltek Magyar–Molnár Pálinkaház Kft.-re.



Magyar József (balra), Molnár Miklós (jobbra) és Magyar Péter unokatestvére a pálinkafőző berendezés előtt a megnyitó napján (forrás: a Magyar–Molnár Pálinkaház Facebook-oldala)

Székhelyül a Magyar család tulajdonában álló régi, nem használt, lepusztult szombathelyi ingatlan szolgált. Ennek felújításáról és a szükséges anyagi forrás rendelkezésre bocsátásáról Molnár Miklós gondoskodott, a vállalkozásban pedig többségi tagként volt jelen. Felesége – aki tehát Magyar Péter unokatestvére is – szintén tag volt, továbbá ő felelt a marketingtevékenységekért, emellett önálló aláírásra jogosult törvényes képviselői tisztséget is betöltött. Molnár apósa, tehát Magyar Péter nagybátyja, Magyar József lett az üzem pálinkafőző nagymestere, ügyvezetői szerepet is kapott, emellett kisebb hányadban tag is volt. A cég jogi képviseletéért pedig Magyar Péter apja, dr. Magyar István ügyvéd felelt.



A Magyar–Molnár Pálinkaház megnyitóján: a bal oldali képen Magyar József és Molnár Miklós látható, a jobb oldali képen pedig dr. Magyar István mond beszédet (forrás: a Magyar–Molnár Pálinkaház Facebook-oldala)

A munkálatok haladtak, a Magyar–Molnár Pálinkaház Facebook-bejegyzésein végigkövethető, ahogy épült-szépült az ingatlan. Előbb-utóbb az üzlet is beindult, a vállalkozásnak lett egy weboldala, a galériában és a közösségi médiában egyaránt képek jelentek meg a boldogan együttműködő tagokról.

Azonban a jó kedélyű külső látszat mögött sötét felhők kezdtek tornyosulni…

Magyar Péter apja még azt a bérleti szerződést is letagadhatta, amit egyébként ő maga állított össze

A pálinkaház megalapítása 2014. április 19-én történt Szombathelyen, amiről a szerkesztőségünkhöz eljuttatott alapító okirat (pontosabban annak módosítása) is tanúskodik, amelyet dr. Magyar István ügyvéd készített és ellenjegyzett. A lapunknak megküldött e-mail alapján Magyar József ezt megelőzően, április 4-én felkérte dr. Magyar Istvánt, hogy készítsen egy tíz évre szóló bérleti szerződést a cég és az ingatlan tulajdonosai között. A levelezésből az is kiderül, hogy a két Magyar már többször is beszélt korábban erről. A 2014. április 19-én az ingatlan tulajdonosai és a vállalat ügyvezetője által aláírt bérleti szerződés tartalma szerint a társaság – mint bérlő – vállalja, hogy év végéig felújítja az ingatlant, és cserébe a szerződés idejére bérleti díj nélkül használhatja azt.



A Magyar–Molnár Pálinkaház 2012-ben (felül) és 2021-ben (alul) – a felújítás 2014-ben történt (képek forrása: Google Térkép)

Ennek ellenére Magyar József és dr. Magyar István többször is úgy nyilatkozhattak, még hivatalos levélben is, hogy nem létezik ez a bérleti szerződés. Időközben történt egy ügyvezetőváltás is: a főzőmester helyett Molnár Miklós felesége, Magyar Péter unokatestvére került ebbe a pozícióba. Magyar József például 2021-ben beperelte a Magyar–Molnár Pálinkaházat, hogy a cég 2021. szeptember 17-i taggyűlésének határozatait helyezzék hatályon kívül – ennek részleteiről és az odavezető eseményekről következő cikkünkben számolunk be.

Dr. Magyar István ekkor már nem a vállalat jogászaként járt el: szeptember 30-án Magyar József képviseletében és megbízásából e-mailben megkereste a taggyűlésen meghozott határozatok bejegyzését végző ügyvédet az alábbi tartalommal: „A Magyar–Molnár Pálinkaház az ingatlannak nem tulajdonosa, az ingatlan használatára vonatkozó megállapodás nincsen, a társaság 2014. december 1. napja óta jogcím [nélkül] használja az ingatlant és nem fizetett havi díjat.”



Dr. Magyar István ügyvéd levele a társaságot képviselő ügyvédhez (forrás: a Magyar Jelenhez eljuttatott dokumentumok)

Magyar Péter édesapja nem éppen az írásos kommunikáció mestere – a „nélkül” szó ugyanis kimaradt a szövegből, de anélkül értelmetlen a mondat. Ezenfelül a 2021. szeptember 17-én tartott taggyűlés dátumát következetesen 2017. szeptember 17-ének írja ebben az e-mailben. Mit számít négy év ide vagy oda?

Az említett per vonatkozásában pedig a Kaposvári Törvényszéknek adott válasziratában – amelyet dr. Magyar István is ellátott aláírásával jogi képviselőként, vélhetően a szövegét is ő fogalmazta – Magyar József a következőt írta: „A társasággal évek óta tartó vitám van az ingatlan használatával és az ingatlan használati díjával kapcsolatban, de megállapodás még nem jött létre.”

Mindezt úgy tették meg, hogy még érvényes volt ekkor a tíz évre szóló bérleti szerződés további mintegy két és fél évig, és ráadásul egy bírósági szervnek benyújtott anyagban.

2021. december 10-én a társaság tartott egy újabb taggyűlést, ekkor már a fonyódi székhelyen, melyet a korább hivatkozott taggyűlésen megválasztott ügyvezető elsősorban azért hívott össze, hogy elszámoltassa a társaság tagjait a cég vagyonáról, pénzügyeiről. Ez alkalommal hangfelvétel is készült a taggyűlésről, amely szintén eljutott szerkesztőségünkhöz. Ezen dr. Magyar István jelen volt szintúgy Magyar József képviseletében, és ismételten, többször is tagadta a bérleti szerződés meglétét.

A hangfelvétel alapján az ingatlan többségi tulajdonosával kapcsolatban azt mondta, hogy „nem tudok arról, hogy bérbeadó lenne”, majd később hozzátette, hogy „én nem láttam bérleti szerződést”. Amikor közölték vele, hogy akkor majd megmutatják, arrogánsan úgy fogalmazott, hogy „biztos meg fogok nagyon lepődni”, majd tudtára adták, hogy egyébként ő maga írta.

Valahogy azonban a megbeszélés vége felé már elismerte, hogy a megállapodás „tervezetét” ő készítette.



Dr. Magyar István ügyvéd a levelében a bérleti szerződésre hivatkozik (forrás: a Magyar Jelenhez eljuttatott dokumentumok)

Ráadásul a bérleti szerződés lejárta után, 2024 áprilisában mégis erre a szerinte korábban „nem létező” bérleti szerződésre hivatkozott az ügyvéd úr, amikor az immár Víg Molnár Pálinkaház Kft. néven futó társasághoz intézett megkeresésében nyersen közölte, hogy a megállapodás lejárt, így az ügyvezető töröltesse az ingatlant a cég bejegyzett fióktelepei közül.

Jövedéki jogsértés? Zugfőzés? Bezárt ajtók a NAV előtt?

Magyar József és dr. Magyar István az érvényes bérleti szerződés ellenére akadályozhatták, hogy a többi tag, illetve a később megválasztott új ügyvezető bejusson az ingatlanba. Olvasóink valószínűleg a Bűnvadászok-sorozatból is jól tudják már, hogy a magyar jogszabályok szerint a birtokhasználati jog általában előnyt élvez a tulajdonosi joggal szemben, és éppen ezért olyan nehéz kirakni a jogtalan birtoklókat. Ám ez alkalommal fordított a szituáció, hiszen a tíz évre szóló bérleti szerződés ingyenes használati jogot biztosított 2024 áprilisáig, ami feltételhez volt kötve ugyan – méghozzá az ingatlan felújításához –, de ez a feltétel bizonyíthatóan megvalósult.



A Magyar–Molnár Pálinkaház lepárló berendezése (forrás: a Magyar–Molnár Pálinkaház Facebook-oldala)

Az itteni esetben azonban épp a tulajdonosok voltak a „jogtalan bitorlók”. Igen, tulajdonosok – Magyar József az ingatlannak többségi, háromnegyed arányú tulajdonosa volt, a viszony megromlása után lezárta a pálinkaházat, és sem az ügyvezetőt, sem a tagokat nem engedte be. A többes szám a tulajdonosok esetén viszont nem a maradék egynegyed rész birtokosára vonatkozik, hanem a régi többségi tulajdonosra és a jelenlegi tulajdonosra, vagyis magára dr. Magyar Istvánra.



Részlet a tulajdoni lapból, miszerint dr. Magyar István ajándékozás útján megszerezte az ingatlan háromnegyed részét – úgy tűnik, annyira lángelme, hogy jogászként jött világra, ugyanis a születési névnél is doktori titulussal szerepel (forrás: a Magyar Jelenhez eljuttatott dokumentumok)

Ugyanis 2022. szeptember 26-án a pálinkafőző mester a saját részét elajándékozta az ügyvédnek. A lapunknak küldött dokumentumok szerint erről azonban elmulaszthatták tájékoztatni a bérlőt (a társaságot) a hatályos bérleti szerződés ellenére. Továbbá mivel az ingatlan használata adóraktári tevékenységhez (szeszes ital előállításához) kötődik, így a NAV-ot is értesíteni kellett volna, azonban úgy tudjuk, ez is elmaradt.

Mindez akkor derült ki, amikor az adóhatóság 2022. október 12-én ellenőrzést tartott a társaságnál – amelynél ekkor egyébként már egy éve felfüggesztés alatt állt a szeszes ital előállításának tevékenysége –, amin jelen volt Molnár Miklós többségi tag, valamint dr. Magyar István is. Fontos megjegyezni, hogy ekkor már a Magyar–Molnár Pálinkaház névadó összefonódása véget ért: Magyar Péter unokatestvére és Molnár Miklós elvált, előbbi pedig le is mondott az ügyvezetői pozíciójáról egy taggyűlésen. A NAV-ellenőrzésén ügyvezetőként már Molnár Miklós akkori élettársa volt jelen, aki ekkor hat hónapja várandós volt.

A szerkesztőségünkhöz eljutott továbbá az ügyvezető vallomásának írásbeli kiegészítése, amelyből kiderül, hogy dr. Magyar István ezen az ellenőrzésen akadályozhatta a hatóságokat is a munkában. A vizsgálat lefolytatásához lakatost kellett hívni, mert a leírtak szerint Magyar Péter apja nem nyitott ki több ajtót a NAV adóraktári vizsgálatot végző munkatársai és a többi jelenlévő számára, három ajtó pedig még ezt követően is zárva maradt.



Zugfőzésre utaló jelek a 2022. október 12-i adóellenőri vizsgálaton: a bal oldali képen kifolyt cefre látható, a jobb oldali képen pedig ipari mennyiségű alma (forrás: a Magyar Jelenhez eljuttatott dokumentumok)

A lapunk rendelkezésére bocsátott dokumentumok és fotók arra utalnak, hogy ezen a napon a lepárló gép használatára utaló jelek, valamint ipari mennyiségű alma is megtalálható volt a helyszínen – ezáltal valószínűsíthető az is, hogy zugfőzés történhetett, hiszen a társaság a felfüggesztés miatt ekkor nem termelhetett már egy éve.

A Magyar Jelenhez eljuttatott vallomáskiegészítésben az is olvasható, hogy dr. Magyar István ügyvéd meglökhette a várandós ügyvezetőt, ami elég felháborító viselkedés lenne egy ügyvédtől.

Magyar Péter apja a céges pecsétet is eltulajdoníthatta

Az esemény további különlegessége, hogy dr. Magyar István a céges bélyegzőt is eltulajdoníthatta: a leírtak alapján a NAV munkatársai külön figyelmeztették az ügyvezetőt, hogy végig szükség lesz rá, azonban csak az első három oldalt tudta hitelesíteni vele, ugyanis nyoma veszett. A szerkesztőségünkhöz eljuttatott információk szerint a helyiség üres volt, többször átkutatták, de nem került elő. Azonban állítólag dr. Magyar István néhány alkalommal bement egy olyan szobába, amelyhez csak neki volt kulcsa. Tudomásunk szerint a NAV munkatársai kérték az ügyvezetőt a bélyegző felkutatására, ő pedig kérte az adóellenőröket, hogy nyittassák ki ezt a zárt helyiséget az ügyvéddel. Úgy tudjuk, hogy sajnos ennek nem tettek eleget, azonban a céges pecsét kilenc hónappal később, 2023 júliusában került elő egy rendőrségi szemle során, amelyet az ingatlanban végeztek.



A pecsét előkerült a 2023. július 10-i rendőrségi szemle során (forrás: a Magyar Jelenhez eljuttatott dokumentumok)

Amennyiben a bélyegzővel ez idő alatt önhatalmúlag rendelkezett, úgy az megteremthette a lehetőséget utólagosan elkészített, visszadátumozott iratok előállítására is.

Az iratokból egyértelmű, hogy az ügyvezető és a többségi tag azt is kifogásolja, hogy a fent leírtak jelentős része be sem került az adóellenőrök által készített jegyzőkönyvbe: a bejutás akadályozásáról, a zárt ajtókról, a zugfőzés vélelméről, az állítólagos lökésről, a pecsét eltűnéséről, a zárjegyek átadásának hátráltatásáról szó sem esik benne, holott az adóhatóság munkatársai még intézkedhettek is volna ezek vonatkozásában.

Szélmalomharc: a másik oldal mögött ott volt a Fidesz, és most ott a Tisza

A szövevényes helyzet, a pereskedés és a konfliktusok során Molnár Miklósnak nincs könnyű dolga: a Magyar Jelenhez eljuttatott dokumentumok és hangfelvétel alapján dr. Magyar István rendszeresen hivatkozott kapcsolataira egyebek mellett a helyi rendőrségen. Továbbá azt sem felejthetjük el, hogy Magyar Péter akkori felesége, Varga Judit igazságügyi miniszter is volt a vitás időszak jelentős részében (2019-től 2023-ig), ami szintén akadályokat gördíthetett az ügy tisztességes elbírálása elé az akkor még Fideszhez köthető családdal szemben. A 2026-os kormányváltásnak köszönhetően Magyar Péter miniszterelnökké válásával pedig immár még magasabbra nyúlnak a problémás família összeköttetései. Lapunk reméli, hogy a szerkesztőségünkhöz eljutott dokumentumok alapján feltárhatjuk a nyilvánosság előtt a Magyar család kétes ügyleteit.

Az alma(pálinka) nem esik messze a fájától: Magyar István is épp olyan lekezelő, mint a fia, Magyar Péter

Több cikkünkben is felhívtuk már a figyelmet Magyar Péter miniszterelnök lekezelő, arrogáns, fölényeskedő hozzáállására, ami már a kampányidőszakban megmutatkozott. Az említett 2021. december 10-i taggyűlésen készült hangfelvétel arra is rávilágít, hogy kitől tanulhatta ezt a viselkedést, ugyanis a hozzánk érkezett hangfelvételen dr. Magyar István ügyvéd végig hasonló stílusban kommunikál a jelenlévőkkel: gúnyolódik, sérteget, kioktat, agresszív, néhol fenyegetőző hangvételben beszél.

Amikor Molnár Miklós számonkéri az egyik NAV felé történő befizetésről, hogy a cég bevétele milyen bankszámláról lett utalva, Magyar Péter édesapja úgy reagál:

Mi közöd hozzá? Az a lényeg, hogy nem a cégéről, mert azon nem volt pénz.

A többségi tag tovább pedzegeti a témát, amire dr. Magyar István sértő kifejezést intéz felé:

Utalás történt, nem volt rajta, be lett fizetve. Agyalágyula!

A hanganyagon hallatszik még, hogy amikor Molnár Miklós feszegeti, milyen számláról történt az utalás, a Magyar Józsefet ügyvédként képviselő testvére úgy fogalmaz:

Amiről lett. Nem mindegy neked? Az a lényeg, hogy ki lett fizetve. Neked kurvára mindegy, hogy miről lett!

Láthatóan ideges, hogy nem engedik el a kérdéskört.

Amikor felmerül annak a kérdése, hogy a cég bevételei Magyar József számlájára kerülhettek ebben az időszakban, akkor dr. Magyar Istvánnál elpattan a cérna:

Írd le, hogy elsikkasztotta, te hülye. Ezt akarod hallani, nem?

Ezzel kapcsolatban egy későbbi megjegyzése még burkolt fenyegetést is takarhat:

Az a lényeg, hogy nem lett végrehajtási eljárás a cég ellen. Majd most lesz.

Olyan megjegyzéseket is tett, hogy nem az ő dolga az akkori ügyvezető hölgy posztgraduális képzése, valamint kérte, hogy a jegyzőkönyvbe írják bele, hogy „dr. Magyar István ügyvéd, leendő jegyzőkönyv-hitelesítőnek elege van abból, hogy megengedhetetlen hangnemben folyik a tárgyalás”.

Hogy egy kis hímsovinizmust is megcsillantson, ezt követően Molnár Miklós felé a következőt mondta

Veled nagyon szívesen bármikor bárhol találkozom, a hölgyekre nem vagyok kíváncsi, főleg nem arra, amit mondanak.

A párhuzamot nem nehéz ezek alapján észrevenni Magyar Péter lekezelő stílusa és az édesapja hozzáállása között. A hangfelvétel kapcsolódó részeit az alábbi videóban lehet meghallgatni:

Információink szerint eljárás van folyamatban az említett ügyek vonatkozásában dr. Magyar István ellen - írja a Magyar Jelen, majd azt ígérik: folytatják.