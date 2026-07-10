Anyaország :: 2026. július 10. 11:47 ::

106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség

Öt ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a Miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben - közölte a Miniszterelnökség pénteken az MTI-vel.

A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját.

Hangsúlyozzák, hogy 2021 és 2026 tavasza között 1 milliárd 520 millió 100 ezer forintot kapott hét civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki.

Mind a hét szervezetben felbukkan valamilyen tisztségben a Fidesz-KDNP egyik budapesti, egyéni országgyűlési képviselőjelöltje - teszik hozzá. Felsorolják, hogy a szóban forgó szervezetek: a FICSAK 11 Alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás XI. Sportegyesület.

A szöveg szerint a kormány azonnali vizsgálatot rendelt el a 2020-2026. közötti időszakban az OBSERVER Médiafigyelővel kötött, 30,9 milliárd forintos médiakövetési szerződésekkel kapcsolatban. A dokumentumokban meghatározott éves díjnövekedés a rendelkezésre álló adatok alapján nem áll egyértelmű arányban a szolgáltatási tartalom változásával - közlik.

Arra is kitérnek, hogy a Miniszterelnökségen zajló átvilágítás során kiderült, hogy a Fidesz részéről kijelölt kapcsolattartóként, fidesz.hu-ra végződő e-mail-címmel, személyi titkárként szerepel egy iratban az egyik férfi, aki Orbán Viktor volt kormányfő tavaszi országjáró fórumain "fekete, kapucnis ruhában igyekezett távol tartani a tüntetőket a rendezvénytől". Ez felveti a történtek mögötti pártszervezeti érdeket, a fellelt iratokat a garázdaság gyanúja miatt indult ügyben feljelentés-kiegészítésként megküldte az illetékes hatóságnak a Miniszterelnökség - fogalmaznak.

Felhívják a figyelmet, hogy a veglegestorles.hu adattörlő szolgáltatás keretében mintegy bruttó 40 milliárd forintot fizettek ki egy vállalkozónak 15 millió adattörlő kódért. Az erről szóló szerződéseket az NMHH kötötte az Antenna Hungária Zrt.-vel, a szoftvert és a rendszerüzemeltetést pedig a Certus Software Zrt látta el - közlik. Rámutatnak, hogy a megtalált iratok felvetik a gyanút, hogy olyan esetekért is fizettek, amelyekhez nem kapcsolódott valós adattörlési tevékenység.

A szöveg szerint "kaotikus elszámolást és személyi-szervezeti összefonódásokat találtak a Miniszterelnökség munkatársai a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusa elnevezésű egyházi közösségnél is". Kiemelik, hogy az elmúlt években 34,3 milliárd forint támogatást kapott "a legfeljebb kétezer követőt felmutató gyülekezet", amely korábban térítésmentesen megkapta az államtól a budapesti VIII. kerületben álló Károlyi-palotát, valamint két másik ingatlant a Múzeum és Ötpacsirta utcákban. A jelentős közpénzfelhasználással járó beruházásról készült beszámolók, a teljesítésigazolások, a műszaki-pénzügyi ellenőrzések dokumentumai, a tételes költségbecslések hiányosak, a kivitelezői díjazások átláthatatlanok, az adatok sokszor ellentmondanak egymásnak, ami felveti a költségvetési csalás, a költségvetési csaláshoz kapcsolódó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, a hamis magánokirat felhasználása, és még a hivatali visszaélés gyanúját is - zárul a közlemény.