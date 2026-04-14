Anyaország :: 2026. április 14. 09:22 ::

Ilaria Salis is örül a Tisza Párt választási győzelmének

A brutális 2023-as budapesti antifa-támadások ügyében korábban előzetes letartóztatásban lévő, majd EP-képviselői mandátummal és mentelmi joggal az igazságszolgáltatás elől megszökő Ilaria Salis közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Láthatóan nagyon örül az elkövetkező Tisza-kormánynak, írja a Magyar Jelen.

X-bejegyzésében úgy fogalmaz, „Magyarország és Európa is jobb hely lesz Orbán Viktor nélkül”.



Goodbye forever!👋 Both Hungary and Europe will be better places without Viktor Orbán.Goodbye forever!👋 pic.twitter.com/f0IaGvR6fe April 12, 2026

Kérdéses, hogy a Magyarországon – papírforma szerint legalábbis – terrorszervezetté nyilvánított Antifával mit tervez majd kezdeni a Tisza. Feloldja vajon a szélsőbaloldali szerveződéseket ezen státusz alól, vagy meghagyja, esetleg szigorítja? Ugyanis a valóságban eddig még nem volt olyan hatékony a betiltás…

Aggodalomra adhat okot, hogy a leendő Tisza-kormánynak éppen az antifák, LMBTQ-lobbisták örülnek a leghangosabban, ahogy például Izrael sem szomorkodik nagyon. De vajon mire számíthatunk az Antifa kérdésében egy Magyar Péter vezette kormányzattól? Hiszen nem is olyan rég éppen az ő szavazatán múlt, hogy az Európai Parlament nem függesztette fel Ilaria Salis mentelmi jogát, ugyanis a Tisza Párt vezetője aznap sem érezte úgy, hogy be kellene fáradnia a munkahelyére, ennek köszönhető tehát, hogy Salis az igazságszolgáltatás minden formáját megúszhatja, nem kell bíróság előtt felelnie tetteiért. Ha létezik nemzeti minimum, akkor annak az egyik alapköve az kellene legyen, hogy egyetlen becsületes, tisztességes magyar embert se lehessen bántalmazni következmények nélkül - jegyzi meg a lap.