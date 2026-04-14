2026. április 14. 07:38

Időközi választásokat nyert a liberális párt Kanadában, többségbe került Mark Carney kormánya

Többségbe került Mark Carney kormányzata Kanadában, miután a miniszterelnök liberális pártja győzött két ontariói választókerületben hétfőn megtartott időközi választáson.

A szavazás University-Rosedale és a Scarborough Southwest választókerületekben volt. Egy harmadik választás eredményeit még számolják. Minderről a párt számolt be az X közösségi oldalon.

Mark Carney liberális kormánya ezzel parlamenti többségbe került. A miniszterelnök szavai szerint ez a győzelem segíteni fog abban, hogy "hatékonyabban kezelje" az amerikai elnök, Donald Trump által elindított kereskedelmi háborút.

A mostani győzelemnek köszönhetően a liberálisok már 173 mandátumot szereztek meg a 343 fős alsóházban, és Carney legalább 2029-ig, a következő országos választásig megszilárdította hatalmát Kanada élén.

A kormány az elmúlt évben nem rendelkezett többséggel, és a konzervatívok szelektív támogatására kellett támaszkodnia például a gazdasági és kereskedelmi törvények elfogadásához.

(MTI)