Márciusban 9,87 százalékra gyorsult az infláció Romániában

Márciusban 9,87 százalékra gyorsult az infláció Romániában - közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Januárban 9,62 százalékkal, februárban pedig 9,31 százalékkal nőttek éves összevetésben a fogyasztói árak.

Márciusban az élelmiszerek 7,67 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,89, a szolgáltatások pedig 11,05 százalékkal drágultak.

Leginkább a villanyáram (57,20 százalék), a vasúti közlekedés (24,40 százalék), a kávé (23,29 százalék), a víz-, csatornázás és szemétszállítás (15,49 százalék) drágult. Az üzemanyagok ára 12,93 százalékkal emelkedett. Legnagyobb mértékben a burgonya (11,08 százalék), a légiközlekedés (7,49 százalék), a földgáz (7,08 százalék), valamint a bab és más hüvelyesek (5,01 százalék) ára csökkent.

Februárhoz képest 0,78 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Romániában.

(MTI)