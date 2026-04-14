Újabb fideszes megvilágosodás: azért vesztettek, mert "semmilyen választ nem adtak a korrupciós vádakra"

Papp László, Debrecen polgármestere a civishir.hu-nak nyilatkozott a Fidesz választási kudarcáról, a város mindkét választókerületében a Tisza Párt jelöltje nyert a voksoláson.

− A korrupció szolgáltatta rajtunk a legkomolyabb támadási felületet. A gazdasági nehézségekkel együtt sokak érezhették, a dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene, vagy ahogy megszokták. Nincs konjunktúraérzés. Az ellenzék évek óta építi a maga fideszes korrupciós narratíváját, és mi nem adtunk jó válaszokat. Gyakorlatilag semmilyen választ nem adtunk erre a kérdésre − közölte a város vezetője.

