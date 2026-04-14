Szomorú volt, de nem lepődött meg különösebben Orbán Viktor választási vereségén J. D. Vance, aki a kampány utolsó hetében látogatott Budapestre.
„Nem azért mentünk oda, mert arra számítottunk, hogy Orbán Viktor könnyedén megnyeri a választásokat. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk, hogy kiálljunk egy olyan személy mellett, aki már nagyon régóta mellettünk áll” – mondta az amerikai alelnök hétfőn a Fox Newsnak.
Azt is mondta, a kampányban tett látogatása nem azt jelentette, hogy ne tudnák értelmezni a közvélemény-kutatásokat: tudták, hogy komoly esély van Orbán vereségére.
„Azért tettük, mert ő azon kevés európai vezetők egyike, aki hajlandó volt szembeszállni a brüsszeli bürokráciával” – nyilatkozta Vance.
Donald Trump egyelőre nem kommentálta Orbán Viktor és a Fidesz vereségét.
(Politico - Telex nyomán)
