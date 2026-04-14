Külföld :: 2026. április 14. 17:25 ::

Gyanús közbeszerzési pályázat ügyében vizsgálódtak volna nyomozók a francia elnöki hivatalban - de nem engedték be őket

A francia elnöki hivatalban tartottak kedden házkutatást a párizsi rendőrség korrupcióellenes nyomozói, akik azt vizsgálják, hogy milyen körülmények és feltételek között nyerhette meg 22 éven át mindig ugyanaz a vállalat a Panthéonban rendezett megemlékezések szervezésére kiírt közbeszerzési pályázatokat - közölték igazságügyi források az AFP hírügynökséggel. Az ügyészség délután közleményben tudatta, hogy a nyomozókat nem engedték be az Elysée-palotába.

A köztársasági elnökséghez tartozó helyiségeknek az alkotmányban rögzített sérthetetlenségére hivatkozva utasították el a belépésüket - írta Pascal Prache pénzügyi ügyész.

A Panthéon a francia történelem nagyjainak végső nyughelye és Párizs egyik legjelentősebb emlékműve. A belvárosban található egykori templomot a francia forradalom idején alakították át nemzeti temetkezési hellyé.

A Le Canard Enchaîné című, mindig jól értesült szatirikus hetilap úgy tudja, a nyomozók azt vizsgálják, hogyan lehetséges, hogy a történelem nagyjainak a Panthéonban történő átszállításának és újratemetési ünnepségének megrendezésére kiírt közbeszerzési pályázatokat 2002 és 2024 között kivétel nélkül mindig a Shortcut Events nevű rendezvényszervező cég nyerte el.

A lap szerint egy-egy ilyen ceremónia mintegy kétmillió euróba kerül az államnak.

(MTI)