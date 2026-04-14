2026. április 14. 09:34

Magyar Péter megnyugtat: ezután is zéró tolerancia lesz az antiszemitizmus minden formájával szemben

Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján a Deutsche Welle kérdésére beszélt arról, mik a tervei a magyar-izraeli kapcsolatokat illetően, és visszalépteti-e Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságba, írja a Hetek.

"Az első kérdésem Izrael és Magyarország kapcsolatára irányul: a tavalyi évben, mikor itt jártam erról tudósítani, hogyan várta Orbán Netanjahut vörösszőnyeggel, bejelentés is történt arról, hogy a kormány úgy döntött, hogy elindítja azt a folyamatot, mellyel kilépteti Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ön tervezi-e felülbírálni ezt a döntést?" - szólt a riporter kérdése.

Magyar Péter válaszában kijelentette, az előző kormány valóban megindította a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépési folyamatot, ezt pedig a Tisza-kormány már nem tudja megakadályozni, ugyanakkor kezdeményezni fogják Magyarország újbóli csatlakozását a testülethez.

"Van egy speciális viszony Izrael és Magyarország között, rengeteg magyar honfitársunk él Izraelben, rengeteg izraeli állampolgár jön ide Magyarországra" - folytatta a megválasztott miniszterelnök.

Egy nagyon erős zsidó közösség él Magyarországon, az egyik legnagyobb Európában. Szerencsére békében és biztonságban.

Magyar Péter szerint ahogy eddig is, ezután is zéró tolerancia lesz az antiszemitizmus minden formájával szemben.

A Tisza vezetője fontos gazdasági partnernek is nevezte Izraelt, mellyel pragmatikus kapcsolatokat szeretne fenntartani.

"Azt nem tudom garantálni, hogy - persze meg kell vizsgálni minden ügyet és döntést -, de hogy Magyarország továbbra is blokkolni fogja az Unió döntéseit Izrael kapcsán" - szögezte le a kérdéssel kapcsolatosan, melyet Izrael most a legfeszültebb figyelemmel kísér. "Meg fogjuk nézni, mikor milyen döntést hoz az Unió, és mi az érdek, az igazság".

Az eddigi blokkolt határozatok a palesztin állam elismerését, a ciszjordániai zsidó terroristák elleni szankciókat és a zsidó háborús bűnök miatti elítélő határozatokat érintették, de emellett az EU-Izrael társulási megállapodás felbontását is.