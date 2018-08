Anyaország :: 2018. augusztus 5. 08:21 ::

Változik a magyar-"szlovák" gúnyhatár vonala

A jövő héten érkeznek a határvonal pontos kijelölésére a mérnökök a "szlovák-magyar határra", ahol 17 hektárnyi terület cseréjét oldják meg a két ország között. A határ vonala módosul, mert az Ipoly medre is változott és egy szennyvíztelep működése is ésszerűbb lesz, ha bizonyos területek hovatartozása megváltozik. A cserével egyik ország területe sem változik, pont annyit adunk, amennyit kapunk.

Több mint harminc éve 1997-ben változott a gúnyhatárvonal, akkor a határfolyók medrének változása indokolta a területcserét, de most a Nógrád megyei Somoskőújfalun épült szennyvíztisztító is hozzájárult a csere felgyorsításához. Itt ugyanis a vezeték átlépi a határt, már csak azért is, mert a falu egyik utcájának egy része is Szlovákiához tartozik. Most ez is magyar terület lesz.

„Somoskőújfalu belterületének egy részén fekszik, szerves részét képezi a falunak. Egy olyan 150 méteres szakaszról beszélünk, ami úgymond a szlovák területen fekszik. Ezt most jelen pillanatban a közeljövőben vissza fogják csatolni. Az új mérföldkövek, államhatár kövek, egy fával jelölt cövekekkel vannak leszúrva” – mondta az ATV híradójának Márkus Zsolt alpolgármester.

Eddig sem utat, sem egyéb beruházást nem tudtak az utcában kezdeni, mert az érintett szakasz nem a magyar állam területe, így ott a falu önkormányzata nem dönthetett. Most ez a helyzet is megoldódik, mint ahogy azok is eljuthatnak a területeikre, akik eddig csak "Szlovákia" érintésével mehettek a birtokukra.

„Fegyveres határőrök itt álltak az út végén, hogy ezt az utcát nem lehet használni, mert az Szlovákia. Egy utcával arrébb irányították és itt a fölső soron ez a negyven ember az úgy jött haza, hogy ki kellett kerülni ezt a határt” – mesélte egy helyi lakos.

A magyar és tót "határ" Nógrádban és Pest megyében változik majd meg. Ebből egyébként senki nem vesz észre semmit, ugyanis ezen a határon bárki átkelhet, ugyanis uniós belső határ. Összesen egyébként 177 802 négyzetméternyi területet adunk és ugyanennyit kapunk a műállamtól.

