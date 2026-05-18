Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. május 18. 15:55 ::

Ukrajnában elfogott pedofil erőszaktevőt adtak ki Magyarországnak

Gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt Magyarországon elítélt, majd Ukrajnában elfogott férfit adtak ki a magyar hatóságoknak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján hétfőn.

Azt írták, P. Szilárd kiadatására május 15-én került sor. Felidézték, a férfit a Székesfehérvári Törvényszék nemzetközi elfogatóparancsa alapján, az Interpol magyar és ukrán irodájának együttműködésével január 13-án fogták el az ukrán hatóságok.

P. Szilárdot a bíróság korábban jogerősen hét év fegyházbüntetésre ítélte egy nevelése, gondozása alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt, azonban a büntetés végrehajtásának megkezdése előtt elérhetetlenné vált - közölték.

(MTI)