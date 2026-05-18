Külföld :: 2026. május 18. 15:22 ::

Veszített népszerűségéből a kormányt megbuktató román szociáldemokrata párt

Veszített népszerűségéből, és a harmadik helyre csúszott Romániában az Ilie Bolojan jobboldali miniszterelnök koalíciós kormányát szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Párt (PSD) - derült ki egy hétfőn közzétett friss felmérésből.

Az Inscop közvéleménykutató május 11. és 14. között, a Bolojan-kormány megbuktatása után gyűjtött adatai szerint továbbra is a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetségre (AUR) szavaznának a legtöbben, ha most rendeznének parlamenti választást. Az AUR az áprilisi 37-ről 38,2 százalékra növelte támogatottságát.

A második helyre a PSD és AUR által megbuktatott Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő Nemzeti Liberális Pártja (PNL) jött fel, amelyre most már a választók 20,3 százaléka adná voksát az áprilisban mért 15,5 százalékhoz képest.

A kormánybuktatás nyomán a PSD támogatottsága a korábbi 20-ról 17,5 százalékra csökkent.

(MTI)