A Jobbik korábbi "kampányarcát" megdöbbentette az eset, ezt mondta:

Egyértelművé tette:

Ha valaki „büdös zsidó” szavak kíséretében üt meg egy nőt – bár ha férfit üt meg, az is rossz –, az büntetendő cselekmény, és aszerint is kell kezelni. Egyrészt testi sértés, másrészt rasszista megjegyzés is.