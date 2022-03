Anyaország, Antimagyarizmus :: 2022. március 5. 21:56 ::

Csak az ukránok használhatják ingyen a BKV-t, a kárpátaljai magyarok nem - Karácsony Gergely esete az ostoba magyarellenességgel

Valami egészen elképesztő, amit Karácsony Gergely meglépett. Még a látszatra sem ad. Kezdte ott, hogy kitette a városházára az ukrán zászlót, ami finoman szólva is aránytévesztés, de ezek szerint vannak mélyebb meggyőződésbeli megfontolások is. De mi is történik?



Gyurcsány kottájából játszik, emlékezzünk 2004. december 5-re! (kép: Balogh Zoltán - MTI/MTVA)

Péntektől átmenetileg ingyen utazhatnak az ukrajnai menekültek a főváros közösségi közlekedési járművein, hétfőtől pedig információs centrumot alakít ki a fővárosi önkormányzat a Nyugati téri aluljáróban - jelentette be a főpolgármester csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Karácsony Gergely közölte, az átmenetileg, április 15-ig biztosított ingyenes utazáshoz a menekülteknek igazolniuk kell, hogy ukrán állampolgárok. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy sajnos a magyar állampolgársággal rendelkező Ukrajnából menekülőknek egyelőre nem tudják biztosítani ezt a lehetőséget, mert ők nem kaphatnak menekültstátuszt, de remélik, hogy a kormány mielőbb orvosolja ezt a problémát.

Ezt meg mégis mi a jó franc magyarázza? Mert a magyarellenes ostobaságon kívül nemigen találunk magyarázatot.

Próbáljuk megfejteni, ehhez hívjuk segítségül a józan paraszti észt. Tehát az utazáshoz igazolniuk kell, hogy ukrán állampolgárok. Na mármost, a kárpátaljai magyarok vélhetően döntő többségben ukrán állampolgárok is, amellett, hogy sokan közülük felvették az magyar állampolgárságot is. Teljesen indokolatlan tehát kiemelnie, hogy a magyar állampolgársággal rendelkezők számára nem biztosított az ingyenes utazás...

A menekültstátusznak pedig ehhez semmi köze egyelőre, hiszen, mint fogalmazott, az ukrán állampolgárság a feltétel, és ez már péntektől él, a menekültstátuszt pedig nem adják meg pár napon belük, így egész érthetetlen, mit hadovál össze ezzel kapcsolatban.

De rendben, tételezzük fel, jöttek Kárpátaljáról olyan nemzettestvéreink is, akik kizárólag magyar állampolgársággal rendelkeznek, esetükben, mivel Ukrajna nem EU-tag, kell lennie pecsétnek dátummal az útlevelükben, tehát kiválóan igazolható, mikor lépték át a gúnyhatárt.

(De ez abban az esetben is megoldás lehetne, ha az ukrán állampolgárság mellé a későbbiekben a menekültstátuszt is hozzácsapja, mert az világos, hogy magyar állampolgár nem kaphat Magyarországon menekültstátuszt, de az útlevele alapján igazolható volna, hogy valóban menekült.)

Ezek nem bonyolult dolgok. De úgy látszik, a főpolgármester képességeit meghaladták, itt tartunk tehát. Hurrá...

Lantos János - Kuruc.info