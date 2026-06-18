Külföld :: 2026. június 18. 15:04 ::

Őrizetbe vették a Kuzovkov elleni merénylet egyik gyanúsítottját Lengyelországban

A lengyel hatóságok őrizetbe vették a Robert Kuzovkov orosz állampolgár elleni merénylet egyik gyanúsítottját, a férfi grúziai útlevéllel rendelkezik - közölte Donald Tusk kormányfő csütörtökön az X-en.

Az orosz férfi meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított személyt a rendőrség és a belbiztonsági ügynökség (ABW) vette őrizetbe - áll Tusk bejegyzésében. "A gyanúsított grúziai útlevelet használ, a hatóságok most a megrendelő kilétének felderítésén dolgoznak" - közölte a kormányfő.

Robert Kuzovkovot, a 2021 óta Lengyelországban élő, Szemjon Szkrepeckij művésznevű orosz ellenzéki karikaturistát és előadóművészt hétfőn lőtték agyon a kelet-lengyelországi Biala Podlaskában. Az elkövető elmenekült. A gyilkosság kapcsán eddig két fehérorosz állampolgárságú férfit vettek őrizetbe a Biala Podlaska-i fehérorosz főkonzulátus közelében.

(MTI)

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