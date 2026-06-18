Külföld :: 2026. június 18. 12:17 ::

Szakértők: októberre helyreállhat az olajtermelés az Arab-öbölben

Az Arab-öböl menti államok olajtermelése valószínűleg októberre helyreáll, de a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok mennyisége így sem haladja meg a háború előtti szint 70 százalékát - vélik az amerikai Goldman Sachs bank szakértői, akiket a Bloomberg idézett csütörtökön.

A szakértők szerint jelenleg körülbelül napi 1,3 millió hordó olaj és kőolajtermék halad át a Hormuzi-szoroson, és ez a mennyiség várhatóan 13 millió hordóval nő július végére. Ugyanakkor még a termelés októberre várt teljes helyreállítása után sem haladja majd meg a szoroson keresztüli szállított olajmennyiség a háború előtti szint 70 százalékát, mivel a konfliktus alatt a termelők alternatív útvonalakat találtak az olaj és a kőolajtermékek szállítására, beleértve a csővezetéken történő továbbítást a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe.

Az Egyesült Államok és Irán szerdán aláírta a közel-keleti konfliktus lezárását célzó egyetértési memorandumot. A közvetítőként eljáró pakisztáni miniszterelnök szerint a dokumentum azonnal hatályba is lépett. Hozzátette, hogy első lépésként Irán "azonnal megnyitja a Hormuzi-szorost."

(MTI)