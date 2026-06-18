Anyaország :: 2026. június 18. 16:13 ::

Belügyminisztérium: átalakítják a rendvédelmi szervezetrendszert

A Belügyminisztérium által az elmúlt hetekben lefolytatott vizsgálat megállapította, hogy több rendvédelmi szerv is párhuzamosan lát el egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat, ezért a hatékonyság növelése érdekében a belügyminiszter javaslatot tett a rendszer átalakítására - közölte a minisztérium csütörtökön az MTI-vel.

A tervezett változtatások célja "egy párhuzamosságoktól mentes, profiltiszta, egységes szakmai irányítás alatt álló és hatékonyabban működő szervezet létrehozása, amely a meglévő képességeit nemcsak megőrzi, hanem tovább is növeli" - írta a szervezeti átalakítást összegző közleményében a Belügyminisztérium.

Kiemelték, hogy a strukturális reform több szervezeti egységet és feladatcsoportot érint: a jövőben a személyvédelem, az objektumvédelem, a terrorelhárítás és a nyomozati/felderítő munka is egységes, ellenőrizhető rendőrségi keretek között működik majd.

A szaktárca által közölt részletes tájékoztatás szerint megszűnik a Terrorelhárítási Központ (TEK) önállósága, a központ a jövőben változatlan néven, de az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közvetlen irányítása alatt működik tovább, feladatköre a műveleti feladatok mellett a személyvédelemmel bővül.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) kiválik a Készenléti Rendőrség kötelékéből, és önálló szervezetként, szintén az ORFK közvetlen irányítása alatt végzi majd a nyomozati és felderítő munkát.

A Készenléti Rendőrség (KR) a jövőben az objektumvédelmi és a tűzszerészeti feladatok ellátásáért felel majd, míg az Országgyűlési Őrség jelenlegi formájában megszűnik. Személyvédelmi feladatait az átalakuló TEK, míg objektumvédelmi feladatait a KR veszi át.

A Belügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az átalakítás során semmilyen speciális tudás vagy képesség nem vész el. Az átalakítás eredményeként egyértelműbbé válnak a feladat- és hatáskörök, megszűnnek a működésbeli párhuzamosságok.

Jelezték, hogy a szakmai egyeztetéseket az egyes szervezetek vezetőivel lefolytatták, így a javaslat hamarosan társadalmi egyeztetésre, ezt követően pedig az Országgyűlés elé kerül.