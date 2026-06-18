Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 18. 09:53 ::

Kutatás: egyre eredményesebb a buzipárti agymosás hazánkban, de a Magyar Péter által támogatott örökbefogadást még mindig elutasítják

Az "LMBTQ-közösség" elfogadottsága Magyarországon javuló tendenciát mutat, de a magyar társadalom még mindig nem tekinthető általánosan elfogadónak, és nemzetközi összehasonlításban is kirekesztőbbnek számít, mint más európai országok - derül ki a Republikon Intézet legújabb elemzéséből, amelyben nemzetközi kutatások segítségével mutatják be, hányadán áll az "LMBTQ-jogok" kérdésével Magyarország.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott felmérésben hivatkoztak a European Social Survey (ESS) eredményeire, amely szerint míg 2017-ben "csak" a magyarok 37 százaléka értett egyet az "élni és élni hagyni" elvével, 41 százalék pedig "melegellenes álláspontot képviselt", addig 2025-re már 49 százalék volt elfogadó az "LMBTQ-emberekkel" szemben, és 25 százalék vitatta, hogy ezt a közösséget "hagyni kell kedvük szerint élni".

A felmérés szerint az azonos neműek örökbefogadása kapcsán már elutasítóbb a magyar társadalom, bár e téren is egyre elfogadóbbak lettek a válaszadók: 2016-ban "mindössze" 19 százalék támogatta az "LMBTQ-emberek" gyermek-örökbefogadását, 63 százalék ellenezte, 2023-ban azonban már 29 százalék támogatta, és 46 százalék ellenezte.

A mintegy ötven ország "LMBTQ-közösségeinek" társadalmi és jogi körülményeit évente vizsgáló Szivárvány-térkép szerint Magyarországon "drasztikusan romlott az érintettek helyzete az elmúlt tíz évben", az ország pontszáma kevesebb mint felére csökkent ez idő alatt; a 49 vizsgált országból Magyarország jelenleg a 38. helyen áll ezen a téren, pedig tíz éve még a 16. helyen volt.

Az Equaldex egyenlőségindexe szerint Magyarország a 35. helyen áll a vizsgált 50-ből. Ez a felmérés arra is rámutat, hogy "hatalmas szakadék" van az "LMBTQ-közösség társadalmi elfogadottsága" és jogi lehetőségei között, ugyanis míg az előbbi alapján a 28. helyet érdemelte ki az ország, jogi szempontból csak a 41. helyen áll.

A Republikon Intézet a kutatásokból következtetésként azt vonta le, hogy az Orbán-kormány "sokkal ellenségesebb volt az LMBTQ-emberekkel", mint a társadalom, amely - mint fogalmaztak - az előző kormány "drasztikus melegellenes elmozdulását" nem követte le.

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