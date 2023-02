Anyaország, LMBTQP+ :: 2023. február 17. 15:52 ::

Házkutatást tartottak a Krúdy perverz "nem pedofiljánál", aki tegnap is hazavitt egy fiatal fiút

A Magyar Nemzet információi szerint ma reggel kiszállt a gyomorforgató videóiról hírhedtté vált Krúdy általános iskola pedagógiai asszisztense lakására a rendőrség, ahol házkutatást tartottak. A saját bevallása szerint egy 15 éves fiúval viszonyt folytató férfi otthonában a hatóság különböző adathordozókat foglalt le. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) gyermekpornográfia gyanújával indított nyomozást.

Házkutatást (az új Be. szerint kutatást) tartott péntek reggel a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens, a csaknem negyvenéves LMBTQ-aktivista férfi otthonában, aki állítása szerint egy tizenöt éves fiúval folytatott szexuális viszonyt – értesült a Magyar Nemzet.

Úgy tudjuk, a férfitól különböző adathordozókat, telefont és számítógépet vittek el. A rendőrség nemrég közleményt adott ki. Azt írták,

a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál (KR NNI) büntetőeljárás indult ismeretlen tettes ellen gyermekpornográfia bűntett elkövetésének gyanúja miatt. Az ügyben a KR NNI feljelentés alapján rendelt el nyomozást, melynek keretében a mai napon kutatást hajtott végre egy 39 éves budapesti lakosnál. Ennek során a nyomozók lefoglaltak számítástechnikai és informatikai eszközöket, valamint számos adathordozót.

Ismert, a Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási nyelvű Általános Iskolában dolgozó férfi a viszonyról és több botrányos dologról a közösségi médiába feltöltött videóin számolt be. A pedagógiai asszisztenst azóta felfüggesztették a munkahelyén. Az ügyben Tényi István szexuális visszaélés és kiskorú veszélyeztetése bűntette gyanúja miatt tett feljelentést.



Serdülő fiúknak érdemes elkerülniük az Auróra utcát

Tényi indokolásában kitért rá, hogy a diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens 2018-ban, a Budapest Pride egyik rendezvényén számolt be arról, hogy ő hogyan intézi a rábízott gyermekek szexuális nevelését.

A beszélgetést a Soros-hálózat által finanszírozott Labrisz szervezte. A diákjával szexelő pedagógiai asszisztens egyebek közt elmondta: „volt egy dolgunk, amit meg kellett csinálni, és amellett éltük a magánéletünket”.

A diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens 2018-ban a nyilvánosan fellelhető információk szerint éppen a VIII. kerületi Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pedagógiai asszisztense volt. Az iskola honlapja és akkori saját bevallása szerint 5–7. évfolyamosoknak tartott médiaszakkört. A négy és fél évvel ezelőtti rendezvényen egy általa tartott kapolcsi nyári médiatáborról a következőket mondta:

nem korlátoztam a szexuális szabadságukat. […] Esténként… vagyis nappal forgattunk, megvágtuk az anyagot, majd a nap hátralévő részében... khhmm... azt csináltunk, amit akartunk

– áll a feljelentésben, amely arra is kitért, hogy a pedagógiai asszisztens rendszeresen többes szám első személyben beszélt a szexualitás kapcsán magáról és a rábízott gyermekekről: „forgattunk”, „csináltunk”, „akartunk”, „éltük a magánéletünket”.

Az ismert feljelentő szerint mindezek miatt bizonyítottság esetén felmerülhet a kiskorú veszélyeztetése és a szexuális visszaélés bűntett gyanúja.

A diákjával szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens egyébként videóiban azt is kijelentette, hogy aki megpróbálja bármelyik hatóságnál feljelenteni, nem fog sikerülni, ugyanis őt olyan neves szervezetek védik, mint a Társaság a Szabadságjogokért, a Helsinki Bizottság vagy éppen a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Sőt még azzal is eldicsekedett, hogy aki emiatt őt feljelenti, annak „inge-gatyája rámegy a perre”.

Túl maradi a PDSZ is

Bite Zsoltnak az ügyeiről a PDSZ az égvilágon semmit sem tudott és én magam sem

- ezt pedig már a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője mondta a HírTV-nek, miután Bite Zsolt azt állította: mögötte áll a PDSZ, a TASZ és a Helsinki Bizottság.

A PDSZ álláspontja az, hogy kiskorúakkal és egyáltalán tanítványokkal, pedagógusnak szexuális kapcsolatot létesíteni tilos!

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője azt is hozzátette: amennyiben Bite Zsoltról kiderül, hogy több vonatkozásban is emlegette a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét és hivatkozott rájuk, úgy abban az esetben ők is megteszik a jogi lépéseket.

A HírTV megkereste az Országos Rendőrkapitányságot, hogy megtudja hogy áll az ügye. A rendőrség azt közölte: egyelőre nem nyilatkozhatnak.

A HírTV felvételein jól látható, hol lakik

Ez alapján a VIII. kerületben az Auróra utca 6-ban lakik, amit a szomszédok is megerősítettek, és egyikük azt is elmondta, hogy tegnap is egy fiatal fiúval ment haza, ami a szakmájából is következhetne, de ki az, aki rábízná most a gyerekét a február 13-án már kirúgott "nem pedofil" buzira...

(Kuruc.info - Magyar Nemzet - HírTV)