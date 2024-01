Anyaország :: 2024. január 30. 20:06 ::

Botrányba fulladt az akkumulátoros tájékoztató Sóskúton, a polgármester elmenekült

Jókora botrány lett a februárban induló akkufeldolgozóról szóló lakossági tájékoztató helyett kedden Sóskúton, írja a hvg.

Azzal kezdődött, hogy a polgármester, Kőnig Ferenc úgy hirdette meg a tájékoztatót, hogy közölte: oda kizárólag sóskúti lakcímkártyával lehet bemenni. Viszont ezzel van egy súlyos probléma: az akkufeldolgozó nem csupán a sóskútiakat érinti, hanem a környékbeli Érd, Pusztazámor és Tárnok lakosságát is.

Pont ezért ezen falvak lakosságából is többen jöttek, de megjelentek az LMP-sek, momentumosok, a Mi Hazánk szimpatizánsai és a sajtó is. Utóbbira külön mondat vonatkozott a tájékoztató meghívójában: „nem sajtónyilvános”. A tájékoztatót délután öttől tartották volna a helyi általános iskola tornatermében, azonban délután négy után pár perccel annak ajtaját bezárták, és a sóskútiakat sem engedték be.



A tömeg, ahogy áttörte a bejáratban posztoló őröket

Végül az ajtónál hatalmas tülekedés kezdődött, a tömeg benyomta a biztonságiak egyre hátráló sorfalát. Bár rengeteg rendőrt riasztottak a környékre, egyikük sem avatkozott közbe. Lakossági tájékoztató végül nem is volt: Kőnig Ferenc polgármester egy darabig a tornateremben menekült a sajtó elől, majd közölte a megjelenő Aradszki Andrással, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével, hogy nem tudja megtartani így a tájékoztatót.



Fotók: Veres Viktor

Aradszki nyugtázta, majd Kőnig kifelé indult. Illetve kifelé indult volna, ha nem lett volna zárva a hátsó ajtó, amin ki akart menni. De zárva volt, nem tudott kilépni, így végig kellett mennie újra az egész tömegen, ahol közben felharsant, hogy „Kőnig, takarodj!"

A bejáratnál futott össze az akkubontót ellenző Csőzik Lászlóval, Érd polgármesterével, aki a tömeget, a bekiabálásokat és a zilált Kőniget látva közölte: Sóskút polgármesterének át kellene gondolnia az akkubontó ügyét.



Kőnig Ferenc a rendőrök gyűrűjében

Kőnig Ferenc végül a rendőrök segítségét kérte, akik néhány sarokig kísérték, majd beültették egy járőrautóba. Azt nem tudni, hogy ha lesz is egyáltalán a témában lakossági tájékoztató, akkor azt mikor tarthatják meg. A botrányos tájékoztató után az LMP fáklyás tüntetést tartott.