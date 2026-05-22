Friss hírek :: 2026. május 22. 10:07 ::

Busz pótolja egy szakaszon vasárnap és hétfő reggel az 1-es villamost

Pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Göncz Árpád városközpont és Zugló vasútállomás között vasárnap és hétfő reggel - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint karbantartás miatt csak a Bécsi út / Vörösvári út és a Lehel utca / Róbert Károly körút, illetve Zugló vasútállomás és Kelenföld vasútállomás között közlekedik az 1-es villamos pünkösdvasárnap és hétfőn reggel 8:30-ig.

Az Észak-Buda térségéből Zuglóba indulók a H5-ös HÉV, illetve a 17-es, a 19-es vagy a 41-es villamosokról átszállva az M2-es metróval utazhatnak tovább, Újpest felől Kelet-Pest felé pedig az M3-as metróval a Deák Ferenc térnél átszállva juthatnak el az M2-es metróhoz - írta a BKK.