Őrizetbe vették a kubai GAESA holding ügyvezető igazgatójának nővérét az Egyesült Államokban

Őrizetbe vették az Egyesült Államokban a kubai fegyveres erők üzleti holdingja, a GAESA ügyvezető igazgatójának nővérét - jelentette be helyi idő szerint csütörtökön Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

Adys Lastres Morera, aki 2023-ban érvényes letelepedési engedély birtokában lépett be az Egyesült Államokba, jelenleg a Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (ICE) őrizetében van, és a kitoloncolási eljárása folyamatban van - derült ki az ICE közleményéből. Kiemelték: Morera jelenléte az országban fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, és aláássa az amerikai külpolitikai érdekeket.

A kubai gazdaság domináns intézményeként számon tartott GAESA holdingot irányító Ania Guillermina Lastres Morera nővéréről van szó. A GAESA ügyvezető igazgatójával szemben az Egyesült Államok május elején vezetett be szankciókat - közölte a külügyminisztérium.

"Miközben a kubai nép a kommunista irányítású gazdaság összeomlásától szenved, a GAESA a rezsim egy szűk elit körének lehetővé teszi, hogy ellopja a sziget még megmaradt erőforrásait, és mintegy 20 milliárd dollár értékben törvénytelenül megszerzett vagyont helyezzen el titkos külföldi bankszámlákon" - állt a tárca közleményében.

Az amerikai külügyminisztérium előzőleg figyelmeztette Kubát, az Egyesült Államok "eltökélt" arra, hogy változásra kényszerítse a szigetet. Szerdán nyilvánosságra hozták, hogy egyebek mellett emberöléssel vádolják Raúl Castro volt kubai elnököt. A vádirat szerint a most 94 éves Raúl Castro, a néhai Fidel Castro testvére és hivatali utódja adott parancsot 1996-ban arra, hogy a kubai haderő megsemmisítsen több kisrepülőt, amelyet egy Egyesült Államokban élő kubaiak által létrehozott szervezet üzemeltetett.

(MTI)