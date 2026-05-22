Háború :: 2026. május 22. 13:37 ::

Nemzetközi körözést rendelt a volt brit védelmi miniszter ellen az orosz Nyomozó Bizottság

Nemzetközi körözést rendelt el Ben Wallace volt brit védelmi miniszter ellen, terrorcselekményekre való felhívás címén, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) - közölte pénteken a RIA Novosztyi hírügynökség.

Wallace konzervatív politikus, aki 2019 és 2023 között ált a brit védelmi minisztérium élén. 2025 szeptemberében a Varsói Biztonsági Fórumon arra szólított fel, hogy az ukrán fegyveres erőknek adjanak át német gyártmányú, nagy hatótávolságú Taurus rakétákat a krími híd elleni támadásokhoz, és tegyék a Krím félszigetet lakhatatlanná.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Wallace kijelentéseit ostobának minősítette akkor. Andrej Kelin londoni orosz nagykövet szerint a volt tárcavezető szavai az "ukrán neonácik" retorikáját idézték.

Az SZK sajtóosztálya pénteken közölte, hogy az orosz hatóság lezárta az exminiszter ellen indított nyomozást. Wallace ellen az orosz belügyminisztérium május 13-án már adott ki elfogatóparancsot.

(MTI nyomán)