Június közepétől az atlantista BBC végre megment minket is a dezinformációktól és a globális bizonytalanságtól

A BBC World Service magyar és román nyelven indít új hírszolgáltatást, tovább erősítve globális elkötelezettségét afelé, hogy minél több embert érjen el megbízható hírekkel. Az új kísérleti hírszolgáltatások, a BBC News Magyarul és a BBC News Romania híreket és elemzéseket fognak kínálni weboldalaikon (bbc.com/magyarul és bbc.com/romania), valamint a kapcsolódó közösségi oldalaikon – adta hírül a BBC World Service Publicity nyomán a Magyar Jelen.



Csak remélni tudjuk, hogy a "Pride-hónapra" időzített indulással legkiválóbb műsoraikat mind elhozzák nekünk (kép: BBC)

A közleményből kiderült, hogy a magyar nyelvű weboldal, valamint a Facebook‑ és Instagram‑oldalak június 16‑án indulnak. A román nyelvű weboldal és a Facebook‑ és Instagram‑oldalak június 23‑án válnak elérhetővé. Mindkét nyelv esetében a YouTube‑ és TikTok‑oldalak később indulnak.

Mint írták, a kísérleti hírszolgáltatások kulcsfontosságú globális és regionális fejleményekről nyújtanak majd pártatlan tudósításokat a közönségnek Magyarországon, Romániában, Moldovában és azon túl. Olyan témák széles körét fedik majd le, amelyekről Közép- és Kelet-Európa közönsége pontos információkat keres. A tartalmak könnyen megtalálható, közösségi médiára épülő formátumokban jelennek meg. A magyar és román nyelvű kínálat globális és európai közéleti eseményekről, egészségről, tudományról, technológiáról, klímáról és a megélhetési költségekről szóló anyagokat is tartalmaz majd.

A közlemény szerint mindkét szerkesztőségi csapat felelősen alkalmaz MI-alapú fordítási technológiákat annak érdekében, hogy a BBC magas színvonalú globális tartalmait magyarul és románul is elérhetővé tegye. Kiemelték, hogy az újságírók alakítják a szerkesztőségi kínálatot, és biztosítják az emberi felügyeletet minden MI-vel támogatott tartalom felett, amelyet egyértelműen megjelölnek. Emellett a csapatok saját riportokat és elemzéseket is készítenek.

A BBC News megbízott globális igazgatója, Fiona Crack úgy fogalmazott:

A sajtószabadság szűkülése, a dezinformáció erősödése és a globális bizonytalanság korszakában minden eddiginél fontosabb a független és pártatlan hírszolgáltatás. A BBC News Magyarul és a BBC News Romania elindítása mérföldkő, amely olyan innovációkra épül, mint az MI-vel támogatott fordítási eszközök felelős használata, annak érdekében, hogy megbízható hírekkel új közönségeket érjünk el.

Kiemelték, hogy a BBC News Magyarul és a BBC News Romania a BBC News Polska sikeres elindítását követi. Kevesebb mint egy évvel az indulás után a BBC News Polska hetente átlagosan 537 ezer embert ér el. A legutóbbi negyedévben az elérés jelentősen nőtt, átlagosan heti 808 ezer főre. A szolgáltatás különösen magas arányban éri el a női közönséget, az indulás óta átlagosan közel 60 százalékban.

A BBC News Magyarul és a BBC News Romania szerkesztőségi vezetője, Katerina Hinkulova hozzátette: „Nagy öröm számomra, hogy a vezetésem alatt egy magasan képzett és tapasztalt kollégákból álló csapattal indítjuk el a BBC hírszolgáltatását két új nyelven, magyarul és románul. Kínálatunkat úgy alakítottuk ki, hogy magas színvonalú újságírást tegyen elérhetővé azokban a témákban, amelyek különösen fontosak a közönségünknek. Ezzel a két nyelvvel a BBC legjobb tartalmait szeretnénk eljuttatni a régióba, különösen a nők és a fiatalabb közönség számára.”

A közlemény szerint a BBC News Magyarul és a BBC News Romania digitálisan világszerte elérhető lesz, tovább bővítve a BBC World Service globális kínálatát, amely így az angolt is beleértve összesen 45 nyelven lesz hozzáférhető.

Mint írták, az új szolgáltatások a BBC jelenlétét is erősítik Magyarországon, Romániában és Moldovában a BBC Studios televíziós csatornáin túl. Magyarországon jelenleg a BBC News és a BBC Earth, Romániában a BBC News, a BBC Earth és a BBC First, Moldovában pedig a BBC News és a BBC First csatornák érhetők el.

A BBC emlékeztetett arra is, hogy a magyar nyelvű rádióadások, majd később a webes szolgáltatások 1939 és 2005 között működtek, míg a román nyelvű szolgáltatás 1939 és 2008 között volt elérhető.