Külföld :: 2026. május 22. 12:08 ::

Munkásokat és rendőröket gyilkolásztak Hondurasban

Fegyveresek támadtak munkásokra és rendőrökre a hondurasi partvidéken csütörtökön, legalább 25 ember meghalt, köztük hat rendőr - közölték a helyi hatóságok.

Honduras északi részén, Trujillo településen legalább 19 munkást agyonlőttek egy ültetvényen - közölte Yuri Mora, az ügyészség szóvivője.

Edgardo Barahona rendőrségi szóvivő úgy nyilatkozott, hogy az áldozatok számának megállapítása részben azért bonyolult, mert az áldozatok hozzátartozói elvitték szeretteik holttestét.

A nyersanyagokban gazdag régióban évtizedek óta tart az agrárkonfliktus. A térségben számos földterületet fegyveres bűnbandák tartanak ellenőrzésük alatt Az Amerikai Emberi Jogi Bizottság korábban óvintézkedéseket rendelt el a régió néhány aktivistája számára is, akiket már fenyegettek, megfigyeltek és megfélemlítettek a környezet és a földjogok védelméért végzett munkájuk miatt.

A második támadásban a fegyveresek a guatemalai határ közelében fekvő Cortés megyében, Omoa településen hat rendőrt öltek meg, köztük egy magas rangú tisztet. A helyi hatóságok közlése szerint a rendőröket, akik a szervezett bűnözés elleni akcióban vettek részt, a fővárosból, Tegucigalpából Omoába tartva támadták meg.

A hondurasi rendőrség és a fegyveres erők mindkét támadás helyszínére kivonultak, és a nyomozás lefolytatására törvényszéki szakértőkből és ügyészekből álló csoportokat is létrehoznak - közölte a biztonsági minisztérium..

Honduras a bűnbandákhoz és a határokon átívelő kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó magas bűnözési rátákkal küzd, bár a gyilkosságok aránya az elmúlt években jelentősen csökkent a 2011-es csúcshoz képest, amikor százezer lakosra vetítve 83 gyilkosság jutott - derül ki a Világbank adataiból.

A nemzetközi emberi jogi szervezetek bírálják Hondurast a bűnözés elleni küzdelem fegyveres fellépésre épülő megközelítéséért, amely szerintük emberi jogi visszaélésekhez vezetett, egyebek között kínzáshoz, erőszakos gyökerű eltűnésekhez és bírósági eljáráson kívüli kivégzésekhez. Ez magában foglalja a z idén januárban befejeződött hároméves rendkívüli állapotot is, amelynek keretében felfüggesztettek egyes alkotmányos jogokat és több hatalmat adtak a biztonsági erőknek.

(MTI)