Külföld, Háború :: 2026. május 22. 10:59 ::

Rác házelnök a Globsecen: Szerbia nem tekinti testvérének Oroszországot, értékekben az EU-val teljes az összhangban

Szerbia nem tekinti "testvéri kapcsolatnak" az Oroszországgal fenntartott viszonyát, ugyanakkor nem kíván szankciókat bevezetni Moszkvával szemben - jelentette ki Ana Brnabic szerb házelnök (a leszbikusságáról is ismert korábbi miniszterelnök - a szerk.) a Politico brüsszeli hírportálnak adott interjújában, amelyet a szerb sajtó szemlézett pénteken.

A szerb parlament elnöke a prágai Globsec nemzetközi konferencián nyilatkozva hangsúlyozta: Szerbia az értékek tekintetében "teljes mértékben összehangolódott" az Európai Unióval. Hozzátette: Aleksandar Vucic államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök között létezik kommunikáció, de szerinte ez nem jelent különleges vagy "testvéri" kapcsolatot. Rámutatott, hogy egyes uniós országok vezetői is kapcsolatban állnak Oroszországgal, például Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki idén is járt Moszkvában, míg a szerb elnök 2026-ban még nem utazott Oroszországba.

A házelnök ugyanakkor kiemelte, hogy Belgrád elítélte Oroszország Ukrajna elleni támadását, agressziónak nevezte a háborút, valamint megszavazta Oroszország kizárását az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából. Hozzátette: Szerbia azért nem csatlakozott az Oroszország elleni nyugati szankciókhoz, mert az 1990-es években Jugoszlávia ellen is vezettek be büntetőintézkedéseket, és a szerb nép "nem szereti a szankciókat".

Ana Brnabic arra is rámutatott, hogy Szerbiának nincs jelentős külkereskedelmi forgalma Oroszországgal, és például Bosznia-Hercegovinával nagyobb a kétoldalú árucsere, így a szankciók bevezetése "teljesen lényegtelen".

Hozzátette: Szerbia európai integrációja továbbra is "stratégiai prioritás", ugyanakkor úgy vélte, hogy a csatlakozási folyamat "játékszabályai" 2014-hez képest megváltoztak, és ez szerinte "nem igazságos".

A politikus ugyanakkor elismerte, hogy az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok megnehezítik az ország európai uniós csatlakozási folyamatát. A szerb EU-csatlakozási tárgyalásokon 2021 decembere óta nem nyitottak meg újabb fejezetet.

(MTI)