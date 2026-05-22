Tizenhat év fegyházra ítéltek egy kiskorú diáklányokat szexuálisan bántalmazó visszaeső nyomorultat

Tizenhat év fegyházbüntetésre ítélték - nem jogerősen - az osztálykiránduláson diáklányokat szexuálisan bántalmazó férfit - közölte a Fővárosi Törvényszék pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a férfit tizennyolcadik életévét be nem töltött, egyéb módon a befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével és tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolt meg az ügyészség.

A bíróság a büntetésen túl végleges hatállyal eltiltotta a terheltet bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött ember nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen emberrel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.

Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt és felfigyelt egy iskoláscsoportra, amely diákjai osztálykirándulásuk alkalmával ugyanabban a szállodában szálltak meg.

A terhelt bekopogott a diákok egyik szobájába és magát a szálloda biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját.

A férfi mindkettő kiskorú felé szexuálisan közeledett, az egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott - közölték.

A lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeképp a bíróság - döntően az egybehangzó tanúvallomásokra alapozva - a vádlott kétséget kizáró bűnösségét állapította meg a terhére rótt bűncselekményeket illetően.

A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe egyebek között a terhelt egészségi állapotát, és kis mértékben az időmúlást.

Súlyosító körülmény volt az, hogy a terhelt korábban már volt büntetve szexuális erőszak kísérlete miatt, továbbá az is, hogy a bűncselekményeket két, folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el, amelyek közül az egyik kapcsolati erőszak bűntette miatt indult.

A vádlott terhére rótták még egyebek mellett, hogy a szakértői vélemény megállapítása szerint mindkét sértett pszichésen traumatizált lett az eset után, továbbá azt is, hogy a súlyosabb bűncselekmény bekövetkezését egy biztonsági őr közbelépése akadályozta meg.

A vádlott a másodfokú eljárás befejezéséig letartóztatásban marad - áll a közleményben.