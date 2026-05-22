2026. május 22. 10:25

Bizonyos körökben a prostitúcióra kényszerítés jó alap házassághoz

Eljárás indult egy férfi ellen, aki 2015 óta, éveken át prostitúcióra kényszerített egy nőt, akit időközben feleségül is vett - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője pénteken az MTI-t.

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a férfi előbb befolyása alá vonta, később már erőszakkal is kényszerítette a nőt arra, hogy külföldön szexuális szolgáltatásokat nyújtson. A férfi a sértettel a prostitúciós tevékenységből származó, összesen több mint 14 millió forintot egy nemzetközi pénzátutalási rendszeren keresztül, rendszeresen hazautaltatta.

Az emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének minősített esete miatt indult büntetőeljárásában a főügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a kényszerintézkedést. Végzését az ügyészség és a védelem is tudomásul vette, így az véglegessé vált - tudatta az ügyész.