Háború :: 2026. május 22. 15:26 ::

Zelenszkij: oroszországi olajfinomítóra mértek csapást az ukrán erők

Az ukrán erők az éjjel újabb támadást hajtottak végre az oroszországi Jaroszlavlban lévő olajfinomító ellen, amely mintegy 700 kilométerre van Ukrajnától - közölte Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök pénteken a Telegramon.

"Folytatjuk védelmi műveleteinket az aktív harci cselekmények kijelölt irányaiban. Ma jelentést kaptam Olekszandr Szirszkijtől, az ukrán fegyveres erők főparancsnokától nagy hatótávolságú drónok alkalmazásáról az orosz olajfinomító-ipar és az exportlétesítmények ellen. Ezen az éjszakán az ukrán védelmi erők a jaroszlavli olajfinomító irányában hajtottak végre műveletet, amely mintegy 700 kilométerre van területünktől. Hazavisszük a háborút Oroszországba, és ez teljesen igazságos" - emelte ki az államfő.

Hozzátette, hogy az ukrán egységek csapásokat mértek meghatározott célpontokra Ukrajna orosz megszállás alatti területein is. "További megnyilvánulásait is előkészítjük nagy hatótávolságú szankcióinknak és közepes hatótávolságú csapásainknak, válaszul az orosz támadásokra városaink és közösségeink ellen" - hangsúlyozta Zelenszkij.

Elmondta, hogy részletesen megvitatta a hadsereg főparancsnokával a fronthelyzetet. "2026 eleje óta az orosz veszteségek a fronton már meghaladták a 145 ezer főt. Közülük csaknem 86 ezren meghaltak, legalább 59 ezren súlyosan megsebesültek, és több mint 800 orosz katona esett fogságba" - számolt be az elnök.

Mihajlo Fedorov védelmi miniszter újságíróknak elmondta: Ukrajna célul tűzte ki, hogy Oroszország minden egyes négyzetkilométerért, amelyet elfoglal a harctéren, legalább kétszáz fős veszteséget szenvedjen el. "Az orosz hadsereg előrenyomulása az utóbbi hónapokban egyre költségesebbé válik. Az előrenyomulás minden kilométere aránytalanul nagy veszteségekbe kerül az ellenségnek" - szögezte le az UNIAN beszámolója szerint.

A tárcavezető szavai szerint 2025 októberében az orosz hadsereg minden egyes elfoglalt négyzetkilométer után 67 katonát veszített, azaz átlagosan ennyi katonája halt vagy sebesült meg. Ez a szám januárban 165-re, februárban 244-re, márciusban 254-re emelkedett, áprilisban pedig 179 volt - emelte ki Fedorov. Hangsúlyozta, hogy csupán az áprilisi hónapban Moszkva 35 203 fős veszteséget szenvedett el.

"A dinamika azt mutatja, hogy Ukrajna jelentősen lelassította az ellenség támadását, és fokozatosan visszaszerzi a kezdeményezést. Ugyanakkor fokozzuk a harci cselekményeket, és területeket szabadítunk fel" - fejtette ki a miniszter.

Fedorov az orosz veszteségek növekedését több tényezővel magyarázza, köztük azzal a döntéssel, hogy Elon Musk amerikai üzletember februárban lekapcsolta a Starlink műholdas internetet az orosz csapatok számára. Szerinte Moszkva nem tudta pótolni ezt a rendszert, ami lehetővé tette az ukrán védők számára, hogy kihasználják a helyzetet a harctéren. További tényező Ukrajna törekvése közepes hatótávolságú csapásmérő pilóta nélküli repülőeszközök arzenáljának létrehozására, amelyek képesek olyan operatív mélységben támadni orosz célpontokat, hogy az gyakorlatilag lehetetlenné teszi az orosz megszállók számára a frontvonal menti támadó műveletek végrehajtását - tette hozzá.

A légierő jelentése szerint Oroszország csütörtök estétől péntek reggelig 124 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 115-öt semlegesített.

A déli Herszon megyei kormányzói hivatal közölte, hogy délelőtt az orosz csapatok ismét támadták Herszon városát, három ember sebesült meg.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról tájékoztatott pénteken, hogy húszra nőtt a Dnyipro városát ért esti orosz csapás sebesültjeinek száma.

(MTI)