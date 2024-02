Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 19. 14:39 ::

A fideszes etyeki alpolgármester védte Kónya Endrét az elsőfokú tárgyaláson

Bálint Attila képviselte a később Novák Katalintól elnöki kegyelmet kapó Kónya Endrét a kényszerítésért zajló bírósági eljárás elsőfokú szakaszában. A 2019-es önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP jelöltje, jelenleg Etyek alpolgármestere és a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet nevű állami tulajdonban lévő Nonprofit Kft. igazgatója ezt maga ismerte el a 444-nek.

A lap cikkében felidézi, a kegyelemben részesült K. Endre jogi képviselőiről eddig azt lehetett tudni, hogy a másodfokú eljárás során a budapesti sztárügyvéd, Zamecsnik Péter képviselte. Ő a 444-nek azt mondta, védői titok, hogy mennyiért vállalta el az igazgatóhelyettes védelmét.

Az elsőfokú eljárásban a védelmet ellátó ügyvédről eddig csak meg nem erősített információk álltak rendelkezésre. Bálint Attila neve már igen korán felmerült, de eddig nem akart nyilatkozni, és most a 444 megkeresésére sem akart először semmit mondani. Mint fogalmazott: „rossz nyomon járnak.”

Viszont amikor pedig tényszerűen visszakérdezett az újságíró, hogy annyit megerősít-e, hogy ő volt az elsőfokú eljárás során K. Endre védője, igennel felelt. Arra nem adott konkrét választ, hogy ki kérte fel a munkára, állítása szerint nem emlékszik. de Kónyával többször is beszélt. Ennél többet nem akart elmondani az ügy kapcsán védői titokra hivatkozva, írja a 24.

Bálint Attila, Etyek alpolgármestere, aki a Fidesz-KDNP jelöltje volt a 2019-es önkormányzati választáson, és aki a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet nevű állami tulajdonban lévő Nonprofit Kft-nek igazgatója, elismerte a 444-nek, hogy ő képviselte K. Endrét a kényszerítésért zajló bírósági eljárás elsőfokú szakaszában.

Mint ismert, K. Endre, a bicskei gyerekotthon korábbi igazgatóhelyettese megpróbált rávenni az áldozatok közül többeket, hogy vonják vissza vallomásukat Vásárhelyi Jánosról, az otthon igazgatójáról, K. feletteséről. Ők ezt végül nem tették meg, így ma már tudjuk – leginkább az RTL Házon Kívül c. műsorának éveken át készített riportjaiból –, hogy az igazgató a lehető legdurvább módon követett el szexuális visszaéléseket a gondjaira bízott gyerekekkel szemben.

Azt már a 444-en írtuk meg, hogy K. Endrének tavaly áprilisban köztársasági elnöki kegyelmet adott Novák Katalin. A jelenlegi információk szerint Nováknak Balog Zoltán, korábbi emberi erőforrás miniszter javasolta az egykori igazgatóhelyettes kegyelmét.

A bicskei gyerekotthon körül eddig is több szálon tűntek fel helyi fideszes, NER-es kapcsolatok.

Az igazgató, Vásárhelyi János 2002-ben lényegében a Fidesz helyett az önkormányzati választáson induló egyesület listavezetője volt, kampányolt mellettük Orbán Viktor is. Később a Vásárhelyi-féle egyesület támogatta a polgármester-választáson a fideszes Tessely Zoltánt.

Vásárhelyi - egy 2011-es belső vizsgálat ellenére - kitüntetést kapott 2015-ben a Fővárosi Önkormányzattól, 2016-ban pedig a Magyar Bronz Érdemkeresztet vehette át.

Maga K. Endre, aki kegyelmet kapott Novák Katalintól, számos sportfoglalkozást szervezett az intézményben, többször is vitte a gyerekeket a Puskás Ferenc Akadémiára Felcsútra, találkozókat szervezett Böjte Csaba Dévai Szent Ferenc Alapítványának részvételével és adott elő Kozmann György, akkori helyettes államtitkár jelenlétében.



Kónya Endre beszédet mond Bicskén egy államtitkár előtt

Az is viszonylag korán kiderült, hogy a bicskei otthonban 2015-ben kezdődő birkózó edzésekben a NIKÉ Sportegyesület volt a szakmai partner. Ezt az egyesületet Orbán Viktor öccse, ifj. Orbán Győző hozta létre 2009-ben. Ő volt az egyesület tiszteletbeli elnöke akkor is, amikor Bicskén szerepet vállaltak. Konkrétan az a Balogh Vilmos szorgalmazta a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon birkózó edzéseit, akinek fiáról a Direkt36 a 444-en írta meg, hogyan lett gyanús körülmények között a NAV közbeszerzéseivel foglalkozó főosztályának vezetője Orbán Győző ismerőseként. Mindez a Gyermekvédelmi Főigazgatóság oldalán közzétett interjúból derül ki, amelyet a botrány kirobbanása után egyszerűen letöröltek.

A miniszterelnök testvére, ifj. Orbán Győző neve ezzel párhuzamosan egy másik szálon is feltűnt az ügyben. Ő is tulajdonosa volt – az idősebb Orbán Győző és egy másik testvér, Orbán Áron mellett – annak a cégnek, amelynek jogi képviseletét Szmulai István látta el. Szmulai szintén megerősítette nekünk, hogy ő az, aki magát a pedofil igazgatót, Vásárhelyi Jánost védte a különböző eljárások során.



Szmulai István a védői asztalnál középen. Kipixelezve pedig Kónya Endre (forrás: RTL)

A kegyelemben részesült K. Endre jogi képviselőiről eddig azt tudtuk, hogy a másodfokú eljárás során a budapesti sztárügyvéd, Zamecsnik Péter képviselte. Beszéltünk is vele, de azt mondta, védői titok, hogy mennyiért vállalta el az igazgatóhelyettes védelmét.

Az elsőfokú eljárásban a védelmet ellátó ügyvédről eddig csak meg nem erősített információink voltak. Bálint Attila neve már igen korán felmerült. Úgy tudjuk, más újságoktól is keresték, de az etyeki alpolgármester nem volt hajlandó mondani semmit az ügyről. Az RTL stábja ott volt az egyik tárgyaláson, az általuk a napokban is közzétett felvételeken feltűnt egy Bálint Attilához hasonló ember a védelem oldalán.



Bálint Attilára feltűnően hasonlító ügyvéd Vásárhelyi és Kónya Endre kényszerítés miatt indított bírósági tárgyalásán az elsőfokú eljárás alatt (forrás: RTL)

Felhívtuk hát az alpolgármestert, aki először nekünk sem szeretett volna mondani semmit. „Rossz nyomon járnak” – közölte. Amikor pedig tényszerűen visszakérdeztünk, hogy annyit megerősít-e, hogy ő volt az elsőfokú eljárás során K. Endre védője, igennel felelt. Zamecsnik korábban néhány részletet elmondott arról, hogyan lett K. védője (az igazgatóhelyettes a feleségével együtt kereste őt fel), így Bálinttól is megkérdeztük, ki kérte fel a munkára. Konkrét választ azonban nem kaptunk, annyit mondott, hogy nem pontosan emlékszik, K.-val azonban többször is beszélt. Ennél többet nem akart elmondani az ügy kapcsán védői titokra hivatkozva.



Bálint Attila a választás.hu adatlapján

Bálint a valasztas.hu adatai szerint 2019-ben indult először a Fidesz-KDNP színeiben az etyeki önkormányzati választáson és alpolgármester is lett azután. Emellett 2018 júniusa óta cégjegyzésre jogosult a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézetben, most az azon belül működő Személyszállítási Közszolgáltatási Igazgatóság igazgatói posztját tölti be. 2019-ben ilyen minőségében tartott előadást a Busexpo nevű rendezvényen. A KTI egy 1938-ban alapított, állami tulajdonban lévő kutatóbázis. Most az Építési és Közlekedési Minisztérium alá tartozik, ezt megelőzően pedig az Innovációs és Technológiai Minisztérium felelt a működéséért. Bálint pedig öt nappal korábban lett cégjegyzésre jogosult a Kft-ben, minthogy az átkerült volna az ITM-hez a korábbi felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól. Mindez persze egybeesik a 2018-ban felálló negyedik Orbán-kormány kialakításával.

A Vásárhelyi és K. Endre kényszerítéses ügye miatt lefolytatott bírósági határozatok közül amúgy csak a másodfokú eljárás és az a bizonyos kúriai határozat érhető el a Bírósági Határozatok Gyűjteményében, amelyből kiderült az elnöki kegyelem ténye. Az elsőfokú eljárás ítélete nem. Ezt megpróbáltuk kikérni a Székesfehérvári Járásbíróságtól, ám hiába. Minderre persze magyarázat lehet az is, hogy ebben az eljárásban számos szenzitív adat és vallomás szerepelhet a kiskorú áldozatok részéről, ami okot adhat az irat bizalmas kezelésére.