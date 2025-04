Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2025. április 1. 17:38 ::

A palesztin nagykövet nem érti, hogyan fogadhatja Orbán a tízezrek haláláért felelős Netanjahut - a Mi Hazánk letartóztatná a háborús bűnöst

Orbán Viktor kormányfő meghívására hazánkba érkezik szerdán a világ egyik legjobban védett politikusa, Benjamin Netanjahu. Az izraeli miniszterelnök a zsidó szombat alatt is Budapesten marad kíséretével és biztonsági embereivel. Saját testőrsége mellett a Terrorelhárítási Központ személyvédelmi és bevetési egységei figyelik minden lépését – felkészülve arra, hogy megjelenhetnek palesztinszimpatizáns tüntetők a hivatalos programok helyszínein, írja a Blikk.

Az izraeli miniszterelnöknek kiemelt védelem jár, de ennek részleteiről a rendőrség természetesen nem oszt meg semmit a nyilvánossággal, mert azzal előnyt adhatnának egy esetleges merénylet végrehajtásához. Ami viszont biztos, a forgalomkorlátozások Budapest nyolc kerületét érintik, a keresztutakat nem számítva 22 kilométer hosszan, azaz a teljes budapesti közúthálózat kevesebb mint 0,5%-át. A megállási vagy várakozási tilalommal érintett útszakaszokról a tilalom hatályba lépését követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság a gépjárműveket elszállíttatja.

- Az izraeli testőrök természetesen rendelkeznek önvédelmi fegyverekkel, de azt kizárólag olyan végső esetben használhatnák, amikor Netanjahut már közvetlen, életveszélyes fenyegetettség, támadás érné - magyarázta Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, aki egykori terrorelhárítóként személyesen is részt vett külföldi államfők biztosításának megszervezésében. - A Terrorelhárítási Központ tagjai világszinten is jól képzettnek számítanak, ráadásul nagyon jó az együttműködés az izraeli társhatóságokkal. Vészhelyzet esetén Netanjahu saját testőrei csak a védett személy kiemelésére összpontosítanának, a támadók elfogása, hatástalanítása a magyar terrorelhárítók feladata lenne. Természetesen a felderítők, együttműködve a külföldi szervekkel, előre feltérképezik egy akció lehetőségét, ehhez igazítják a védelmet, amely emiatt teljesen titkos.



Egy korábbi látogatás örömteli képei

Az izraeli miniszterelnököt külföldi látogatásaira is elkísérheti saját testőrsége. Netanjahut nem az izraeli titkosszolgálat, a Moszad védi, hanem a Sin Bet, azaz a Láthatatlan Pajzs nevű egység. A politikus minden lépését legalább 12-15 testőr figyeli, a nap 24 órájában egy 30 fős egység vigyáz rá. A stábban a közvetlen testőrök mellett szolgálnak orvosok, van a közelében mindennel - csoportazonos vérrel is - felszerelt mentőautó, páncélozott menekitőkocsi, egykori autóversenyzőkből toborzott sofőrökkel. A lehető legközelebbi leszállóbázison egy helikopter is várakozik rá, ha vészhelyzet állna elő.

Az izraeli miniszterelnök látogatását felettébb érdekesnek teszi, hogy 2024 novemberében elfogatóparancsot adott ki ellene a Nemzetközi Büntetőbíróság emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. A vád szerint 2023-ban és 2024-ben Netanjahu rendeleteivel szándékosan és tudatosan megfosztotta a gázai polgári lakosságot a túlélésükhöz nélkülözhetetlen tárgyaktól, beleértve az élelmet, vizet, gyógyszert és orvosi ellátást, valamint üzemanyagot és elektromos áramot, veszélyeztette a kórházi ellátást, a segélyszervezetek működését.

- Az elfogatóparancs azt jelenti, hogy azok az államok, amelyek aláírták a Nemzetközi Büntetőbíróság létrehozataláról és működéséről szóló nemzetközi szerződést, a Római Statútumot, a saját területükön kötelesek őrizetbe venni és átadni a Nemzetközi Törvényszéknek az elfogatóparanccsal érintett személyeket - elemezte az esetet a szakértő. - Ám a magyar kormány nem hirdette ki ezt a megállapodást, így hazánkban ma nem hajtható végre semmilyen intézkedés sem a Nemzetközi Büntetőbíróság döntéseivel kapcsolatban, külföldi rendőrhatóság pedig nem intézkedhet itteni területen, az itteni hatóságok közreműködése, beleegyezése nélkül.

Palesztina magyarországi nagykövete felvilágosítást kért

Dr. Fádi el-Huszejni, Palesztina budapesti nagykövete Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök holnapi budapesti látogatásával kapcsolatos „hivatalos felvilágosítást” kért Lastofka Jánostól, a Magyar Külügyminisztérium Közel-Keleti és Észak-Afrikai Főosztályának főigazgatójától. A palesztin diplomata Lastofka Jánosnak kijelentette: több tízezer palesztin polgári személy meggyilkolásáért, több mint 120 ezer ember megsebesítéséért, illetve a Gázai övezet infrastruktúrájának módszeres lerombolásáért felelős személy látogatása egyértelmű és világos álláspontot követel a magyar kormánytól – írja a maannews.net hírportál.



Binjámin Netenjáhu, Szárá, a kedves neje és Orbán Viktor 2020-ban (fotó: Kormányzati Sajtóhivatal)

Dr. Fádi el-Huszejni (د. فادي الحسيني), Palesztina Állam budapesti nagykövete találkozót kezdeményezett Lastofka Jánossal, a Magyar Külügyminisztérium Közel-Keleti és Észak-Afrikai Főosztályának főigazgatójával. A Betlehemben szerkesztett Ma’an Palesztin Hírügynökség ma déli híre szerint a palesztin nagykövet a Palesztin Külügyminisztérium utasítására „hivatalos felvilágosítást” (توضيحاً رسمياً) kért Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök „esetleges” magyarországi látogatásával kapcsolatban. (A palesztin hírportál hírével kapcsolatban megjegyezzük, hogy a „gázai mészáros” sajnos nem „esetlegesen” látogat el Magyarországra, hanem holnap érkezik ide, és csak április 6-án távozik.)

A palesztin nagykövet hivatalos felvilágosítást kért arra vonatkozóan, miként kerülhet sor Netanjáhu budapesti látogatására, amikor széles körű nemzetközi felháborodás és tiltakozás kíséri Izrael Gázai övezetbeli népirtását, s amiért a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki az izraeli kormányfő ellen. Fádi el-Huszejni nagykövet a találkozón igen diplomatikusan megfogalmazva ugyan, de hangsúlyozta: a több tízezer palesztin meggyilkolásáért (a legutóbbi adatok szerint több mint 55 ezer polgári személy – H. J.), a több mint 120 ezer – többségében gyermek, nő és idős ember – megsebesítéséért, megnyomorításáért, illetve a Gázai övezet infrastruktúrájának módszeres lerombolásáért felelős személy látogatása egyértelmű és világos álláspontot követel meg a magyar kormánytól.

A betlehemi hírportál végül megjegyzi: Fádi el-Huszejni nagykövet számos Budapesten akkreditált nagykövettel és a magyarországi civil szféra képviselőjével tart kapcsolatot, s vitatja meg Netanjáhu látogatásának lehetséges következményeit. A Magyarországon élő palesztin közösség pedig nyilatkozatot adott ki, amelyben határozottan elutasítja a „gázai mészáros” budapesti látogatását.

Hering J. – Kuruc.info

Rengeteg lezárásra kell készülni

A rendőrség közzétette a honlapján, hogyan változik a forgalmi rend Budapesten. A Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy a delegáció közlekedésének idejére dinamikus zárást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol – és ameddig – a védett járművek áthaladása miatt feltétlenül szükséges, írja a hvg.

Ezek nyolc kerületet érintenek, a keresztutakat nem számítva 22 kilométer hosszan.

A pontos helyszíneket érdemes megnézni a Police.hu-n

Mi Hazánk: le kellene tartóztatni Netanjahut

A háborús bűnös, gyerekgyilkos izraeli miniszterelnök nemkívánatos személy Magyarországon - írja Telegram-bejegyzésében Novák Előd, a párt alelnöke: