Hatalomfitogtatás kipáséknál: kihozták a tudatmódosítók a zsidó gőgöt Cseh Katalin férjéből

Berg Dániel II. kerületi alpolgármester részegen "balhézott" és vállalhatatlanul viselkedett a Marczibányi Téri Művelődési Központban működő kávézó május végi rendezvényén, értesült több forrásból is a Telex. Információjuk szerint a momentumos politikus több emberrel is üvöltözött, és a hatalmát fitogtatta. Úgy tudják, nem ez volt az alpolgármester első "balhéja" (igencsak szeretik ezt a "szép" jiddis szót, de persze nem csoda, hiszen a Telexről van szó) az elmúlt időszakban. A történtek után Őrsi Gergely polgármester javaslatára Berg hosszabb betegszabadságra ment, és orvosi segítséget kért.



Kipás esküvő Botmixer Katkával (fotó: Bennfentes)

"Valóban nem úgy viselkedtem, mint amit elvárok magamtól, és amit mások elvárnak egy tisztségviselőtől. Nagyon sajnálom a történteket, és elnézést kérek mindenkitől, ha megbántottam őket" – válaszolta Berg Dániel a lap megkeresésére, és megerősítette a vállalhatatlan viselkedését. Hozzátette, hogy a rendezvényen munkaidőn kívül, nem hivatalos minőségében volt jelen.

A részletekbe nem kívánt belemenni, de állítása szerint igyekszik vállalni a felelősséget és megkeresni az érintetteket. Volt, akitől már elnézést kért személyesen.

A momentumos képviselő azt mondta, krónikus betegsége miatt ment betegszabadságra május végén, és jelenleg is orvosi kezelés alatt áll.

"Szerintem elég sokan vagyunk olyan pozícióban, ahol sok felelősség és teher nehezedik a vállunkra. Vannak olyan szakmák, mint amilyen az enyém is, ahol félnek az emberek segítséget kérni. Mindenkit arra biztatnék, aki úgy érzi, hogy átesett egy bizonyos határon, hogy kérjen segítséget, mint ahogy én is teszem most."

Őrsi Gergely nem hivatalos úton szerzett tudomást Berg viselkedéséről. Elmondása szerint azonnal elkezdte feltárni az ügy részleteit, és leült beszélni az alpolgármesterrel. Kérésére a Marczibányi Téri Művelődési Központot fenntartó önkormányzati cég, a KULT2 Nonprofit Kft. vizsgálatot indított az ügyben. "Beszéltem azokkal az emberekkel, akiket sérelem ért. Elmondták, hogy pontosan mi történt. Mindenkit arra kértem, hogy ha szükségét látja, vigye tovább hivatalos úton a panaszát" – fogalmazott Vámos Ágnes, a cég ügyvezetője, és hozzátette: a begyűjtött információkat továbbadta a polgármesternek. Az önkormányzathoz hivatalos bejelentés még nem érkezett az incidensről, erősítette meg Őrsi. Ettől függetlenül javasolta Bergnek, hogy menjen betegszabadságra, és az alpolgármesteri feladatköreit erre az időszakra magához vonta.

Megkérdezték Berget, hogy lemond-e az alpolgármesteri tisztségéről és képviselői mandátumáról.

"Beláttam, hogy segítségre van szükségem, segítséget is kértem. Most a gyógyulásra koncentrálok, ez az első és legfontosabb. Bízom benne, hogy egészségesen tudok visszatérni a munkába" – válaszolta, de azt nem tudta megmondani, hogy a visszatérése mikor történhet meg.

Az alpolgármester távollétének okát a képviselő-testület június 26-i ülésén több képviselő is firtatta. Gór Csaba, a Fidesz frakcióvezetője megkérdezte a polgármestertől, hogy mit lehet tudni Bergről, és várhatóan mikor tér vissza a munkába. Juhász Veronika, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselője pedig kezdeményezte, hogy betegszabadsága alatt ajánlja fel tiszteletdíja egy részét jótékonysági célra Berg, a testületből pedig jelöljenek ki egy képviselőt az alpolgármesteri feladatainak helyettesítésére.

Berg Dániel a CEU melletti kiállásként szervezett tüntetések szervezőjeként lett ismert, és 2017-ben lépett be a Momentumba. Évekig a párt elnökségi tagja, külügyi szakpolitikusa volt. A 2019-es önkormányzati választás után lett képviselő és alpolgármester a II. kerületben. A tavalyi önkormányzati választáson ismét nyerni tudott egyéni választókörzetében, és az új ciklusban is maradt alpolgármester.